В Оренбурге задержаны двое подростков за жестокое избиение прохожего

Ночью 18 февраля двое подростков, находясь в компании друзей из 5 человек, у административного здания по проспекту Гагарина города Оренбурга, используя малозначительный повод, жестоко избили 34-летнего мужчину. Он находится в реанимационном отделении городской больницы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц).

"Двое юношей 16 и 17 лет задержаны по горячим следам, им предъявлено обвинение. Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения. Обвиняемые свою вину в инкриминируемых им деяниях признали. Один из них учащийся техникума, другой нигде не учится", - говорится в сообщении регионального СУСК.