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В Оренбурге задержаны двое подростков за жестокое избиение прохожего
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РИА Новости

В Оренбурге задержаны двое подростков за жестокое избиение прохожего

10:47 20.02.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Двое подростков задержаны в Оренбурге по подозрению в жестоком избиении мужчины, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ночью 18 февраля двое подростков, находясь в компании друзей из 5 человек, у административного здания по проспекту Гагарина города Оренбурга, используя малозначительный повод, жестоко избили 34-летнего мужчину. Он находится в реанимационном отделении городской больницы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц).
"Двое юношей 16 и 17 лет задержаны по горячим следам, им предъявлено обвинение. Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения. Обвиняемые свою вину в инкриминируемых им деяниях признали. Один из них учащийся техникума, другой нигде не учится", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.
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ОренбургПроисшествия
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