Первый с начала эпидемии грузовой поезд из Сучжоу отправился в Россию

МОСКВА, 20 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Поезд с грузом на 4,2 миллиона долларов вскоре прибудет в Россию из восточного Китая.
Состав с электроникой, текстилем, запчастями и комплектующими для промышленного оборудования - всего 92 контейнера - отправили впервые с начала разгула вируса. Товары с фабрик Уси, Чанчжоу и Сучжоу проследуют через КПП в Маньчжурии и Забайкальске.
Железнодорожные перевозки грузоперевозки с высоким уровнем механизации позволяют уменьшить контакты между людьми, что важно на фоне борьбы с эпидемией. По мере восстановления работы предприятий и нормализации логистической деятельности, количество ж/д составов, которые будут отправляться из Сучжоу в рамках ж/д грузоперевозок Китай-Европа, будет восстановлено до 4 рейсов в неделю.
В городе Сучжоу весьма развита экспортно-ориентированная экономика, и активно развивается торговля между местными предприятиями и странами АСЕАН и Европейского союза, а также странами и регионами "Пояса и пути".
В 2019 году из города в соответствующие регионы в общей сложности было отправлено 227 ж/д рейсов грузовых поездов, которыми было перевезено 20 740 стандартных контейнеров.