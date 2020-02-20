Первый с начала эпидемии грузовой поезд из Сучжоу отправился в Россию

Первый комбинированный контейнерный поезд проехал транзитом через Калининградскую область из Европы в Китай

Состав с электроникой, текстилем, запчастями и комплектующими для промышленного оборудования - всего 92 контейнера - отправили впервые с начала разгула вируса. Товары с фабрик Уси, Чанчжоу и Сучжоу проследуют через КПП в Маньчжурии и Забайкальске.

Железнодорожные перевозки грузоперевозки с высоким уровнем механизации позволяют уменьшить контакты между людьми, что важно на фоне борьбы с эпидемией. По мере восстановления работы предприятий и нормализации логистической деятельности, количество ж/д составов, которые будут отправляться из Сучжоу в рамках ж/д грузоперевозок Китай-Европа, будет восстановлено до 4 рейсов в неделю.

В городе Сучжоу весьма развита экспортно-ориентированная экономика, и активно развивается торговля между местными предприятиями и странами АСЕАН и Европейского союза, а также странами и регионами "Пояса и пути".