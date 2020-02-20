Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-20T10:43+0300
https://ria.ru/20200220/1564996723.html
Первый с начала эпидемии грузовой поезд из Сучжоу отправился в Россию
https://cdn23.img.ria.ru/images/151494/95/1514949561_220:0:3861:2048_1036x0_80_0_0_561e0dd5173377533292d8e2f0475fb8.jpg
РИА Новости

Первый с начала эпидемии грузовой поезд из Сучжоу отправился в Россию

10:43 20.02.2020
177
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПервый комбинированный контейнерный поезд проехал транзитом через Калининградскую область из Европы в Китай
Первый комбинированный контейнерный поезд проехал транзитом через Калининградскую область из Европы в Китай
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Поезд с грузом на 4,2 миллиона долларов вскоре прибудет в Россию из восточного Китая.
Состав с электроникой, текстилем, запчастями и комплектующими для промышленного оборудования - всего 92 контейнера - отправили впервые с начала разгула вируса. Товары с фабрик Уси, Чанчжоу и Сучжоу проследуют через КПП в Маньчжурии и Забайкальске.
Железнодорожные перевозки грузоперевозки с высоким уровнем механизации позволяют уменьшить контакты между людьми, что важно на фоне борьбы с эпидемией. По мере восстановления работы предприятий и нормализации логистической деятельности, количество ж/д составов, которые будут отправляться из Сучжоу в рамках ж/д грузоперевозок Китай-Европа, будет восстановлено до 4 рейсов в неделю.
В городе Сучжоу весьма развита экспортно-ориентированная экономика, и активно развивается торговля между местными предприятиями и странами АСЕАН и Европейского союза, а также странами и регионами "Пояса и пути".
Контейнерный терминал
13 февраля, 16:08Россия-Китай: Главное
По маршруту "Хуньчунь-Зарубино-Нинбо" перевезут 8 тысяч контейнеров
В 2019 году из города в соответствующие регионы в общей сложности было отправлено 227 ж/д рейсов грузовых поездов, которыми было перевезено 20 740 стандартных контейнеров.
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеКитай
Рекомендуем
Овощи
В Приморье восстановлен объем поставок овощей из Китая
Пассажирский самолет в небе
Авиакомпаниям выплатят компенсации за приостановку полетов в Китай
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов рассказал о потерях от снижения товарооборота с Китаем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко предложила премьеру Намибии создать "карту" для инвесторов
Стенд компании Роснефть
"Роснефть" назвала сроки контрактов с польской Orlen на поставки нефти
Шпицберген
В МИД ответили на отказ Норвегии провести консультации по Шпицбергену
Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани
Патрушев заявил, что Путин ждет эмира Катара на ПМЭФ
Табличка на здании компании Роснефть
В МИД Китая прокомментировали санкции США против Rosneft Trading
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров обсудил с главой Минэкономики Германии водородную энергетику
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Сочи. 15 августа 2018
Путин обсудил с президентом Туркменистана двусторонние отношения
Валентина Матвиенко
Матвиенко доложит Путину о результатах встречи с президентом Намибии
Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба
В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе
Люди в защитных медицинских масках
В Китае надеются на дальнейшую поддержку в борьбе с коронавирусом
Стенд Роснефть
Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
Фронтовой бомбардировщик Су-24
СМИ сообщили о попытках боевиков сбить российский Су-24 в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
04:26ЛДПР предложила праздновать в России "День империи"
04:25У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
Лента новостейМолния