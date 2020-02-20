СК проверит информацию о стрельбе возле детского сада под Хабаровском

Как сообщает следственное управление, в СМИ размещена информация о том, что рядом с детским садом в селе Некрасовка между двумя гражданами возник конфликт, и один из них выстрелил в другого из травматического оружия. В результате происшествия потерпевший получил незначительную травму, не причинившую вреда здоровью.