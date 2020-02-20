СК проверит информацию о стрельбе возле детского сада под Хабаровском

ХАБАРОВСК, 20 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку размещенной в СМИ информации о стрельбе из травматического оружия, которая произошла возле детского сада в селе Некрасовка под Хабаровском, травмирован один человек, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Как сообщает следственное управление, в СМИ размещена информация о том, что рядом с детским садом в селе Некрасовка между двумя гражданами возник конфликт, и один из них выстрелил в другого из травматического оружия. В результате происшествия потерпевший получил незначительную травму, не причинившую вреда здоровью.
"Учитывая, что применение травматического оружия произошло рядом с дошкольным учреждением, следственными органами… проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.