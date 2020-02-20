Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T10:40+0300
https://ria.ru/20200220/1564996641.html
СК проверит информацию о стрельбе возле детского сада под Хабаровском
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК проверит информацию о стрельбе возле детского сада под Хабаровском

10:40 20.02.2020
216
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ХАБАРОВСК, 20 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку размещенной в СМИ информации о стрельбе из травматического оружия, которая произошла возле детского сада в селе Некрасовка под Хабаровском, травмирован один человек, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Как сообщает следственное управление, в СМИ размещена информация о том, что рядом с детским садом в селе Некрасовка между двумя гражданами возник конфликт, и один из них выстрелил в другого из травматического оружия. В результате происшествия потерпевший получил незначительную травму, не причинившую вреда здоровью.
"Учитывая, что применение травматического оружия произошло рядом с дошкольным учреждением, следственными органами… проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Автомобиль Следственного комитета РФ
18 февраля, 11:03
На устроившего стрельбу жителя Нижнего Новгорода завели уголовное дело
000010
Обсудить 0
НекрасовкаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Предприятие Pemex в штате Нуэво-Леон (Мексика)
Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
Руки в наручниках
В Оренбурге задержаны двое подростков за жестокое избиение прохожего
Борщевик
Совфед предложил штрафовать дачников за борщевик на участках
В зале заседаний парламента Ирана
Процедура выборов в парламент Ирана
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Калининграде женщина угрожала выбросить из окна маленького внука
Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве
В Москве могут создать карту заболеваемости дыхательных путей
Здание Государственной Думы РФ
ГД проработает вопрос о поправках, регулирующих госзакупки лекарств
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
В Раде сообщили о двух вылечившихся украинцах с Diamond Princess
Автомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
В Киеве рассказали о подготовке к карантину эвакуированных из Китая
Эмблема партии Единая Россия
В ЕР поддержали создание единого учета получателей льготных лекарств
Офтальмохирурги вернули зрение 23-летней жительнице Чебаркуля
На Урале увеличили выплаты на жилье врачам при переезде в село
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
В Ухане введены в эксплуатацию еще две больницы с военными медиками
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. 1 мая 2019
Защита Ассанжа работает над политическим убежищем во Франции
Эмблема Московского метрополитена
Московский метрополитен усилил меры санитарной безопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
04:26ЛДПР предложила праздновать в России "День империи"
04:25У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
Лента новостейМолния