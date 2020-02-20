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Сеть отелей MGM Resorts заявила о хакерской атаке и утечке данных
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РИА Новости

Сеть отелей MGM Resorts заявила о хакерской атаке и утечке данных

10:36 20.02.2020 (обновлено: 10:38 20.02.2020)
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Крупнейшая международная сеть отелей-казино MGM Resorts International подверглась хакерской атаке в прошлом году, сообщает издание New York Times со ссылкой на заявление компании.
Согласно газете, MGM не раскрыло количество клиентов, личные данные которых попали в руки хакеров, однако компания Under the Breach, которая занимается мониторингом киберпреступлений и предоставляет компаниям сведения о потенциальных утечках данных, заявила, что жертвами этой хакерской атаки стали около 10,6 миллиона человек. По данным Under the Breach, среди клиентов сети, чьи адреса электронной почты, номера телефонов и физические адреса были опубликованы хакерами, есть и ряд высокопоставленных лиц.
"Летом прошлого года мы выявили несанкционированный доступ к облачному серверу, в котором хранился ограниченный объем информации о некоторых гостях, ранее посещавших MGM Resorts. Мы уверены, что никакие финансовые сведения или данные о платежных картах и паролях не были затронуты", - цитирует издание заявление MGM Resorts International.
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Отмечается, что компания сразу же сообщила о взломе гостям, которых потенциально могли коснуться действия хакеров. Кроме того, компания наняла две фирмы по кибербезопасности, чтобы расследовать произошедшее и устранить утечку данных.
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