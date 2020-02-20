Сеть отелей MGM Resorts заявила о хакерской атаке и утечке данных

Согласно газете, MGM не раскрыло количество клиентов, личные данные которых попали в руки хакеров, однако компания Under the Breach, которая занимается мониторингом киберпреступлений и предоставляет компаниям сведения о потенциальных утечках данных, заявила, что жертвами этой хакерской атаки стали около 10,6 миллиона человек. По данным Under the Breach, среди клиентов сети, чьи адреса электронной почты, номера телефонов и физические адреса были опубликованы хакерами, есть и ряд высокопоставленных лиц.

"Летом прошлого года мы выявили несанкционированный доступ к облачному серверу, в котором хранился ограниченный объем информации о некоторых гостях, ранее посещавших MGM Resorts. Мы уверены, что никакие финансовые сведения или данные о платежных картах и паролях не были затронуты", - цитирует издание заявление MGM Resorts International.

По данным компании, подавляющее большинство украденных данных клиентов - это "данные телефонной книги", такие как имя, номер телефона и адрес, однако, у почти 1,3 тысячи человек была украдена более конфиденциальная информация: данные водительских прав, паспортов и военных билетов.