Сеть отелей MGM Resorts заявила о хакерской атаке и утечке данных

Согласно газете, MGM не раскрыло количество клиентов, личные данные которых попали в руки хакеров, однако компания Under the Breach, которая занимается мониторингом киберпреступлений и предоставляет компаниям сведения о потенциальных утечках данных, заявила, что жертвами этой хакерской атаки стали около 10,6 миллиона человек. По данным Under the Breach, среди клиентов сети, чьи адреса электронной почты, номера телефонов и физические адреса были опубликованы хакерами, есть и ряд высокопоставленных лиц.