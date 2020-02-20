Rambler и Group-IB выявили новую схему мошенничества

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Rambler Group и компания Group-IB , специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружили многоступенчатую мошенническую схему кражи данных банковских карт. Об этом говорится в совместном релизе компаний.

Масштабная фишинговая атака проводилась под видом фиктивной премии "Лайк года 2020". Пользователям предлагалось выиграть крупный денежный приз за случайно выбранный лайк, поставленный в соцсетях. Для этого мошенники взломали почтовые серверы и массово рассылали пользователям сообщения от имени "команды Rambler".

"Тема посланий так или иначе была связана с денежными выплатами. Получателей поздравляли с победой в конкурсе и с денежным призом, который составлял от ста до двух тысяч долларов", — говорится в сообщении.

После обращений пользователей в Rambler Group компания провела расследование и привлекла к этому Group-IB. Специалисты выяснили, что, помимо рассылки почтовых сообщений, мошенники действовали и другими способами. Например, они отправляли сообщения о выигрыше в Google-календарь, а с помощью методов социальной инженерии выманивали у пользователей данные банковских карт.

Рассылку сообщений от имени Rambler Group удалось остановить, компания связалась с публичными почтовыми сервисами, предупредила их об атаке и попросила превентивно отправлять мошеннические письма в спам. Специалисты Group-IB смогли заблокировать большинство связанных с атакой сайтов — и выяснилось, что в общей сложности схема насчитывает более тысячи доменов. Работа по их блокировке все еще продолжается.

"Мы обращаем особое внимание пользователей на подобные фишинговые атаки. Чаще всего мошенники прикрываются известными брендами и компаниями, чтобы втереться в доверие получателей, собрать их личные данные и использовать их в корыстных целях. Получив подозрительное письмо, стоит к нему отнестись с осторожностью — не переходить по указанным ссылкам. Поэтому мы советуем в таком случае связаться с представителями бренда и уточнить, действительно ли была такая рассылка", — заявил директор по кибербезопасности Rambler Group Илья Зуев.