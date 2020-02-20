В ДНР заявили о 16 нарушений перемирия в Донбассе

ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в ДНР сообщали о 18 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 16 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК

По его словам, украинские силовики выпустили по ДНР около 30 мин, они также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 88 единиц", - добавил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.