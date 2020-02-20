Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T10:30+0300
https://ria.ru/20200220/1564996241.html
В ДНР заявили о 16 нарушений перемирия в Донбассе
https://cdn21.img.ria.ru/images/156251/71/1562517173_0:271:3068:1998_1036x0_80_0_0_913ff7d49e23bc231053165799508d8d.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили о 16 нарушений перемирия в Донбассе

10:30 20.02.2020
219
© РИА Новости / Валерий Мельников Мужчина в разрушенном доме в Донецке
 Мужчина в разрушенном доме в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Мужчина в разрушенном доме в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщали о 18 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 16 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по ДНР около 30 мин, они также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 88 единиц", - добавил представитель ведомства.
Крым
19 февраля, 16:55
Украинский генерал признал потерю Крыма
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
000030
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Донецка
Украинские военные в районе населенного пункта Золотое
ЛНР заявила о трех обстрелах силовиками за сутки
Шахтеры
В подконтрольном ДНР Шахтерске в горной выработке произошел взрыв
Бронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Россия зафиксировала 37 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Американский актер Роберт Де Ниро, американский кинорежиссер Мартина Скорсезе и американский актер Леонардо ДИ Каприо
Стали известны подробности сюжета нового фильма Мартина Скорсезе
Искусственный архипелаг Дуррат-эль-Бахрейн в Персидском заливе
Эксперт предупредил о сейсмических зонах вокруг Персидского залива
Стрельба в Ханау
Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2019-2020 годах
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения
Клавиатура компьютера
Сеть отелей MGM Resorts заявила о хакерской атаке и утечке данных
Украинский военный
В ДНР заявили об обстреле Горловки из минометов со стороны силовиков
Площадь Независимости в Киеве
Эксперты МВФ начали работу в Киеве
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками за сутки
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили об 11 обстрелах в Донбассе за сутки
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
В ДНР заявили о 18 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке
В ДНР считают особый статус Донбасса единственным путем к миру
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
04:26ЛДПР предложила праздновать в России "День империи"
04:25У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
Лента новостейМолния