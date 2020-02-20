Под школой в Дзержинске, где появились трещины, обнаружили пустоты

Трещины на стене школы №35 появились днем 6 ноября. Уроки были отменены, ученики отпущены по домам. Учебный процесс возобновили 7 ноября, но крыло школы, где появились трещины, закрыли. Через несколько дней всех детей перевели на учебу в другую школу города. Предположительно, трещины в стене образовались из-за проседания фундамента от подмыва грунта. Региональный СУСК проводит доследственную проверку, предстоит выяснить, пригодно ли здание школы для эксплуатации, а также причины его разрушения. Эксперты обследовали геологию карста (образование пустот, провала грунта из-за размыва почвы и горных пород) и строительных конструкций школы.