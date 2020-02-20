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Под школой в Дзержинске, где появились трещины, обнаружили пустоты
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РИА Новости

Под школой в Дзержинске, где появились трещины, обнаружили пустоты

10:29 20.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкПустой школьный класс
Пустой школьный класс
© РИА Новости / Сергей Ещенко
Перейти в фотобанк
Пустой школьный класс. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Крупные подземные пустоты обнаружены под зданием школы в городе Дзержинске Нижегородской области, где осенью прошлого года появились трещины на здании, сообщает городская администрация.
Трещины на стене школы №35 появились днем 6 ноября. Уроки были отменены, ученики отпущены по домам. Учебный процесс возобновили 7 ноября, но крыло школы, где появились трещины, закрыли. Через несколько дней всех детей перевели на учебу в другую школу города. Предположительно, трещины в стене образовались из-за проседания фундамента от подмыва грунта. Региональный СУСК проводит доследственную проверку, предстоит выяснить, пригодно ли здание школы для эксплуатации, а также причины его разрушения. Эксперты обследовали геологию карста (образование пустот, провала грунта из-за размыва почвы и горных пород) и строительных конструкций школы.
Урок в школе
28 ноября 2019, 13:46
В Дзержинске ученики школы c трещинами переведены в другое здание
"По результатам отчетов ООО "Карст" и ООО "Белая река" здание школы признано аварийным. Конструкции здания школы не пригодны к последующей эксплуатации без принятия мер по геотехнической противокарстовой защите и других последующих защитных и ремонтных мероприятий. Обнаружен крупный карст, который, по заключению специалистов, находится и в других частях здания школы", - говорится в сообщении администрации Дзержинска.
Отмечается, что решено провести дополнительные обследования территории школы для установления точной площади и контура карста.
"Город заинтересован в сохранении школы, но сейчас главное – это безопасность детей. Будут проводиться дополнительные исследования с привлечением квалифицированных специалистов. Важно, чтобы эти работы были проведены качественно и в разумные сроки, чтобы мы уже точно могли принять решение по дальнейшей эксплуатации здания школы и ликвидации карста. Рисковать здоровьем детей мы не должны", - подчеркнул глава города Иван Носков.
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Дзержинск (Нижегородская область)Нижегородская областьПроисшествия
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