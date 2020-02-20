"Аэрофлот" вводит новую тарифную группу для классов бизнес и комфорт

МОСКВА, 20 фев – ПАО "Аэрофлот". Группа "Аэрофлот" с 4 марта 2020 года вводит новую тарифную группу "Базовый/Base" для классов Бизнес и Комфорт. Билеты, приобретенные по новому тарифу, являются невозвратными, но более доступными по цене. Новая тарифная группа "Базовый/Base" распространяется на всю маршрутную сеть Группы "Аэрофлот", включая рейсы дочерних компаний "Россия" и "Аврора" (есть исключения).

Пассажирам, путешествующим в классе Бизнес по тарифу "Базовый/Base", будут предоставлены традиционные привилегии: предварительный выбор места в салоне, доступ в зал повышенной комфортности в российских и международных аэропортах. В стоимость билета также включен провоз ручной клади и одного места багажа весом не более 32 кг. Пассажиры, путешествующие классом Комфорт по тарифу "Базовый/Base", смогут предварительно выбрать место в салоне, провезти ручную кладь и одно место багажа весом не более 23 кг. При необходимости пассажир сможет оплатить перевозку дополнительного места регистрируемого багажа заранее со скидкой при бронировании или после покупки авиабилета на сайте, в мобильном приложении, офисах продаж и уполномоченных агентов. Скидка на покупку багажа также предоставляется в день вылета, но при условии оплаты услуги через сайт или мобильное приложение Аэрофлота. Участникам программы "Аэрофлот Бонус" Платинового, Золотого и Серебряного уровней и программ лояльности часто летающих пассажиров альянса SkyTeam уровней Elite и Elite Plus по-прежнему предоставляется возможность взять дополнительный багаж в соответствии со статусом.

"Мы постоянно анализируем запросы ключевых клиентских групп, а также мировой опыт и тенденции, и регулярно совершенствуем линейку тарифов. Новая тарифная группа дополнит и расширит существующее предложение. Тариф "Базовый/Base" подходит тем, кто склонен точнее планировать будущие полеты и путешествия, ценит комфорт и премиальный сервис, при этом рационально относится к расходам", — заявил заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 60,7 млн.

Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.