Опубликовано видео операции по разгрому сети подпольных оружейников

На кадрах видны изъятые арсеналы огнестрельного оружия и патронов, а также взрывчатых боеприпасов.

В рамках совместной спецоперации сотрудники ФСБ и МВД задержали 39 человек в 19 регионах. Кроме того, была прекращена деятельность четырех подпольных мастерских, оснащенных специализированным оборудованием для модернизации оружия и изготовления патронов.