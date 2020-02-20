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Опубликовано видео операции по разгрому сети подпольных оружейников
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РИА Новости

Опубликовано видео операции по разгрому сети подпольных оружейников

10:08 20.02.2020 (обновлено: 12:16 20.02.2020)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео спецоперации по пресечению деятельности сети подпольных торговцев оружием и боеприпасами.
На кадрах видны изъятые арсеналы огнестрельного оружия и патронов, а также взрывчатых боеприпасов.
В рамках совместной спецоперации сотрудники ФСБ и МВД задержали 39 человек в 19 регионах. Кроме того, была прекращена деятельность четырех подпольных мастерских, оснащенных специализированным оборудованием для модернизации оружия и изготовления патронов.
Всего из незаконного оборота было изъято 76 единиц огнестрельного оружия и взрывчатые вещества.
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