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2020-02-20T09:53+0300
https://ria.ru/20200220/1564994699.html
Эксперт предупредил о сейсмических зонах вокруг Персидского залива
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РИА Новости

Эксперт предупредил о сейсмических зонах вокруг Персидского залива

09:53 20.02.2020
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CC0 / ISS Expedition 26 crew / Искусственный архипелаг Дуррат-эль-Бахрейн в Персидском заливе
Искусственный архипелаг Дуррат-эль-Бахрейн в Персидском заливе
CC0 / ISS Expedition 26 crew /
Искусственный архипелаг Дуррат-эль-Бахрейн в Персидском заливе . Архивное фото
ДОХА, 20 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Страны Персидского залива могут затронуть отголоски мощных землетрясений в соседних регионах, но в ближайшей перспективе это вряд ли приведет к крупным разрушениям, заявил РИА Новости руководитель Кувейтской национальной сети по сейсмической активности Кувейтского института научных исследований, доктор наук Абдалла аль-Инази, который принял участие в сейсмическом форуме в Дохе.
Кувейт на северо-востоке Аравийского полуострова больше остальных стран Персидского залива подвержен возможности возникновения землетрясений, так как относительно близок к сейсмически активному региону горной системы Загрос в Иране.
"Страны Персидского залива - Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Бахрейн - окружены сейсмически очень активным регионом, на востоке находятся Загросские горы - крупнейшая горная система Ирана, это очень сейсмически активная зона, на юге - Аравийское море, тоже активная в этом плане зона, на западе - на Красном море - тоже сейсмическая активность, на севере, в районе Иордании, также наблюдается сейсмическая активность. Эта волна идет от востока Ирана к северу в Ирак и после этого к Турции. Сейчас мы наблюдаем частые землетрясения недалеко от нас, хотя, по нашим прогнозам, в ближайшей перспективе угроза возникновения сильных землетрясений в Кувейте или других аравийских монархиях невелика, хотя при землетрясениях основной вопрос - не время их возникновения, а уровень подготовки стран к этому природному явлению", - отметил ученый.
Как считает аль-Инази, страны Персидского залива далеко продвинулись в сфере защиты от последствий землетрясений: ОАЭ и Саудовская Аравия имеют специальный строительный кодекс, согласно которому здания, особенно небоскребы, строятся с учетом возможности возникновения подземных толчков, Кувейт и Катар тоже вводят в практику такие строительные кодексы.
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По словам аль-Инази, аравийские монархии стали очень внимательно отслеживать, насколько при строительстве соблюдаются ограничения в связи с землетрясениями. Кроме того, в регионе с 2014 года ведется серьезная работа по созданию единой системы отслеживания сейсмической активности и разработке мер противодействия ее возможным последствиям, в рамках которой современные сейсмостанции в большом числе появились во всех странах Персидского залива.
Эксперт считает, что в долгосрочной перспективе сейсмическая активность в регионе может вызывать небольшие повреждения зданий, за этим необходимо внимательно следить, повсеместно устанавливая сенсоры на зданиях для проверки их состояния.
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Персидский заливСаудовская АравияКувейтОманКатарБахрейнОАЭВ мире
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