Эксперт предупредил о сейсмических зонах вокруг Персидского залива

По словам аль-Инази, аравийские монархии стали очень внимательно отслеживать, насколько при строительстве соблюдаются ограничения в связи с землетрясениями. Кроме того, в регионе с 2014 года ведется серьезная работа по созданию единой системы отслеживания сейсмической активности и разработке мер противодействия ее возможным последствиям, в рамках которой современные сейсмостанции в большом числе появились во всех странах Персидского залива.