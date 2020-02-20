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В России под меднаблюдением остаются почти 14 тысяч прибывших из Китая
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РИА Новости

В России под меднаблюдением остаются почти 14 тысяч прибывших из Китая

09:20 20.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Под медицинским наблюдением в России остаются почти 14 тысяч человек, прибывших из Китая, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 19.02.2020 под контролем остаются 13394 человека", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2 029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайРоссия
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