В России под меднаблюдением остаются почти 14 тысяч прибывших из Китая

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Под медицинским наблюдением в России остаются почти 14 тысяч человек, прибывших из Китая, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 19.02.2020 под контролем остаются 13394 человека", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2 029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса