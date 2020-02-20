В Приморье сократят популяцию диких кабанов из-за угрозы АЧС

ХАБАРОВСК, 20 фев - РИА Новости. Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия в Приморье приняла решение сократить популяцию диких кабанов в приграничных с Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия в Приморье приняла решение сократить популяцию диких кабанов в приграничных с Китаем районах, что позволит исключить распространение африканской чумы свиней (АЧС) на другие регионы, говорится на сайте правительства Приморского края

Ранее сообщалось, что с лета прошлого года в крае зарегистрированы 40 очагов АЧС, сейчас остаются 8 очагов.

Отмечается, что в заседании комиссии приняли участие руководители краевой госветинспекции, профильных министерств правительства Приморья, Россельхознадзора

"В Приморье намерены отстреливать диких кабанов в приграничных районах. Это позволит ликвидировать африканскую чуму свиней в регионе. Такое решение принято на чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под руководством зампреда правительства края Александра Костенко в четверг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент ситуация с АЧС в регионе остается напряженной. Основными переносчиками заболевания являются дикие кабаны, которые регулярно пересекают границу с Китаем.

"На сегодняшний день АЧС действует в Пограничном, Хорольском и Ханкайском районах. Здесь нужно отстреливать кабанов и снижать поголовье свиней в хозяйствах", – приводятся в сообщении слова руководителя госветинспекции Приморья Дмитрия Кузина.