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В Приморье сократят популяцию диких кабанов из-за угрозы АЧС
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РИА Новости

В Приморье сократят популяцию диких кабанов из-за угрозы АЧС

09:12 20.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ДебабовДикий кабан в Приморье
Дикий кабан в Приморье
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
Дикий кабан в Приморье. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 фев - РИА Новости. Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия в Приморье приняла решение сократить популяцию диких кабанов в приграничных с Китаем районах, что позволит исключить распространение африканской чумы свиней (АЧС) на другие регионы, говорится на сайте правительства Приморского края.
Ранее сообщалось, что с лета прошлого года в крае зарегистрированы 40 очагов АЧС, сейчас остаются 8 очагов.
Отмечается, что в заседании комиссии приняли участие руководители краевой госветинспекции, профильных министерств правительства Приморья, Россельхознадзора.
"В Приморье намерены отстреливать диких кабанов в приграничных районах. Это позволит ликвидировать африканскую чуму свиней в регионе. Такое решение принято на чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под руководством зампреда правительства края Александра Костенко в четверг", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в настоящий момент ситуация с АЧС в регионе остается напряженной. Основными переносчиками заболевания являются дикие кабаны, которые регулярно пересекают границу с Китаем.
"На сегодняшний день АЧС действует в Пограничном, Хорольском и Ханкайском районах. Здесь нужно отстреливать кабанов и снижать поголовье свиней в хозяйствах", – приводятся в сообщении слова руководителя госветинспекции Приморья Дмитрия Кузина.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Свиньи
29 января, 15:23
В Россельхознадзоре оценили опасность распространения АЧС
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)КитайПриморский край
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