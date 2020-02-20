Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T07:18+0300
https://ria.ru/20200220/1564991692.html
Здоровье Сандерса стало предметом обсуждения на дебатах демократов
https://cdn21.img.ria.ru/images/147291/44/1472914442_0:0:2511:1412_1036x0_80_0_0_a299bd785a8fa7740d0a2abb3d92e302.jpg
РИА Новости

Здоровье Сандерса стало предметом обсуждения на дебатах демократов

07:18 20.02.2020
944
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБерни Сандерс
Берни Сандерс
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Берни Сандерс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Здоровье сенатора Берни Сандерса стало предметом обсуждения на теледебатах претендентов на выдвижение в президенты от Демократической партии США.
Сандерс, которому 78 лет, лидирует в опросах общественного мнения среди демократов. В октябре он перенес сердечный приступ, ему сделали операцию аортокоронарного шунтирования.
Кандидаты Элизабет Уоррен и Пит Буттиджич призвали Сандерса опубликовать все медицинские документы, касающиеся состояния его здоровья. Буттиджич заявил, что "прозрачность имеет значение", хотя, по его словам, его больше заботит, как Сандерс обеспечит медицинское страхование простым американцам.
Сандерс в ответ заявил, что опубликовал медицинские документы и что он ничего не скрывает. На вопрос, будет ли он еще публиковать какую-либо медицинскую информацию, Сандерс ответил: "Не думаю, что мы будем это делать".
Представитель Сандерса Бриана Джой Грэй в среду в эфире CNN сравнила призывы к Сандерсу опубликовать подробные документы о его здоровье с попытками очернить кандидата.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
15 февраля, 03:19
Мэр Нью-Йорка де Блазио поддержит на выборах Сандерса, сообщает СМИ
5193011
Обсудить 2
Берни СандерсДемократическая партия СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Демократы обрушились на Блумберга в ходе дебатов
Стрельба в Ханау
В Германии нашли мертвым подозреваемого в стрельбе в кальянных
Вагон РЖД
РЖД представили инновационный пассажирский вагон с душем и USB
Певица Алла Пугачева
Пугачева объяснила, почему отказалась от выступления в Лондоне
Кадры полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над Черным морем
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Умершие от коронавируса пассажиры Diamond Princess не были россиянами
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания УПА и Дню защитника Украины
Украина определилась со своими "героями", выбрав нацистов
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Сотрудники полиции Панамы
В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
Прохожие в Парке Горького в Москве
Погода в Москве установила абсолютный рекорд тепла
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии
Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
04:26ЛДПР предложила праздновать в России "День империи"
04:25У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
Лента новостейМолния