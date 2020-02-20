Здоровье Сандерса стало предметом обсуждения на дебатах демократов

Сандерс, которому 78 лет, лидирует в опросах общественного мнения среди демократов. В октябре он перенес сердечный приступ, ему сделали операцию аортокоронарного шунтирования.

Кандидаты Элизабет Уоррен и Пит Буттиджич призвали Сандерса опубликовать все медицинские документы, касающиеся состояния его здоровья. Буттиджич заявил, что "прозрачность имеет значение", хотя, по его словам, его больше заботит, как Сандерс обеспечит медицинское страхование простым американцам.

Сандерс в ответ заявил, что опубликовал медицинские документы и что он ничего не скрывает. На вопрос, будет ли он еще публиковать какую-либо медицинскую информацию, Сандерс ответил: "Не думаю, что мы будем это делать".