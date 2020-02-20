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https://ria.ru/20200220/1564991436.html
В Кызыле экс-милиционеров обвиняют в убийстве 11-летней давности
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РИА Новости

В Кызыле экс-милиционеров обвиняют в убийстве 11-летней давности

06:27 20.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Наручники на судебном заседании. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Бывший начальник отдела уголовного розыска криминальной милиции Кызыла и его подчиненный обвиняются в убийстве 11-летней давности, сообщает пресс-служба управления СК по Тыве.
Одиннадцать лет назад около автотрассы Кызыл - Эрзин были найдены человеческие останки с признаками сожжения. Было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас производство по делу возобновлено.
"В Республике Тыва установлены лица, причастные к убийству местного жителя, совершенному более 11 лет назад… По версии следствия, 07 марта 2008 года около 21 часа бывший начальник ОУР КМ УМВД по городу Кызылу, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, опрашивал ранее не знакомого ему местного жителя. В ходе опроса из-за возникших личных неприязненных отношений подозреваемый с подчиненным сотрудником вывез молодого человека на безлюдный участок местности, где совершили его убийство", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что найти подозреваемых помогла совместная работа с местной полицией. В настоящее время оба подозреваемых задержаны, им предъявлено обвинение, они заключены под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление роли и участия каждого соучастника, установление фактических обстоятельств совершенного убийства, а также на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Автомобиль Следственного комитета РФ
17 февраля, 18:06
В Красноярск экстрадировали обвиняемого в убийстве 22-летней давности
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КызылРеспублика ТываПроисшествия
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