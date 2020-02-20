В Кызыле экс-милиционеров обвиняют в убийстве 11-летней давности

"В Республике Тыва установлены лица, причастные к убийству местного жителя, совершенному более 11 лет назад… По версии следствия, 07 марта 2008 года около 21 часа бывший начальник ОУР КМ УМВД по городу Кызылу, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, опрашивал ранее не знакомого ему местного жителя. В ходе опроса из-за возникших личных неприязненных отношений подозреваемый с подчиненным сотрудником вывез молодого человека на безлюдный участок местности, где совершили его убийство", - говорится в сообщении.