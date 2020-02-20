Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек

Ранее сообщалось о двух пострадавших.
ЧП с Ан-2, принадлежащим золотодобывающей компании "Т-Цемент", произошло при взлете. Как рассказали в региональном правительстве, самолет, оторвавшись от полосы и набрав высоту в десять метров, прекратил взлет и совершил жесткую посадку, в результате чего разрушился фюзеляж и плоскости крыльев.
Всего на борту находились 14 человек, в том числе два члена экипажа и 12 вахтовиков, направлявшихся в Среднеканский район, они смогли покинуть самолет самостоятельно. Пожар на борту не возник.
Всех пассажиров доставили в больницу для обследования, состояние семи пострадавших оценивается как средней степени тяжести, один из них помещен в палату шоковой терапии.
Следователи начали проверку.
Ан-2 ("Аннушка", "Кукурузник") — советский легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, в частности в отдаленные села, а также для различных хозяйственных работ.
14 февраля, 20:38Комиссия МАК расследует жесткую посадку вертолета на Ямале