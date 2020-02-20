Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Число пострадавших при жесткой посадке самолета Число пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 Магадане увеличилось до семи человек, все госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

ЧП с Ан-2, принадлежащим золотодобывающей компании "Т-Цемент", произошло при взлете. Как рассказали в региональном правительстве, самолет, оторвавшись от полосы и набрав высоту в десять метров, прекратил взлет и совершил жесткую посадку, в результате чего разрушился фюзеляж и плоскости крыльев.

Всего на борту находились 14 человек, в том числе два члена экипажа и 12 вахтовиков, направлявшихся в Среднеканский район, они смогли покинуть самолет самостоятельно. Пожар на борту не возник.

Всех пассажиров доставили в больницу для обследования, состояние семи пострадавших оценивается как средней степени тяжести, один из них помещен в палату шоковой терапии.

Следователи начали проверку.