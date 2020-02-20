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РИА Наука
2020-02-20T08:00+0300
https://ria.ru/20200220/1564977693.html
Тормоз по жизни. Найдено самое медлительное в мире существо
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РИА Новости

Тормоз по жизни. Найдено самое медлительное в мире существо

08:00 20.02.2020
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© Фото : Pixabay/ MyagiТрехпалый ленивец
Трехпалый ленивец
© Фото : Pixabay/ Myagi
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Маленькая слепая саламандра из пещеры на Балканах не двигалась с места семь лет. Это недавно установили ученые из Венгрии, используя необычную технику слежения. В числе очень медлительных животных немало рептилий и хищных рыб, но самое удивительное, что они есть и среди млекопитающих. Когда такое поведение эволюционно выгодно — в материале РИА Новости.

Пещерные аскеты

Многие животные предпочитают постоянно находиться там, где родились, или регулярно туда возвращаться. У биологов есть особый термин для описания этого поведения — верность территории. Она свойственна почти всем типам существ, включая птиц, рыб, человека. Но саламандры вида европейских протеев (Proteus anguinus) побили все рекорды.
Эти маленькие хвостатые амфибии обитают в пещерных озерах Балканского полуострова. Всю жизнь они проводят в темноте под водой, из-за чего утратили окраску кожных покровов и зрение.
Чтобы наблюдать саламандр в естественной обстановке, ученым из Будапештского университета и британского Общества изучения карста приходится нырять с аквалангами и вести исследования десятки лет. В 2010 и 2016 годах они пометили 56 особей в пещере Врульяк в Боснии и Герцеговине, поместив под кожу земноводным полимерные датчики, которые позволяли легко их распознать с расстояния пары метров. Затем проверяли местоположение животных во время очередных погружений.
CC BY-SA 2.0 / Javier Ábalos / Европейский протей всю жизнь проводит в темноте в пещерных озерах. Он годами сидит на одном месте
Пещерная саламандра (Proteus anguinus)
CC BY-SA 2.0 / Javier Ábalos /
Европейский протей всю жизнь проводит в темноте в пещерных озерах. Он годами сидит на одном месте
Почти все протеи сидели на месте. Самая шустрая особь за 230 дней сдвинулась на 38 метров. Большинство за несколько лет не преодолели и десяти. Как подсчитали авторы работы, в среднем скорость их движения — пять метров в год. Одна амфибия сидела там, где ее изначально нашли, в течение 2569 дней — семи лет.
Европейские протеи слепы, но у них хорошо развиты слух, обоняние и магнитная система ориентации. Они не прячутся, что означает отсутствие естественных врагов. Даже человек не способен им навредить, поскольку большая часть подземелий недоступна. Живут протеи более века, спариваются раз в двенадцать с половиной лет, хорошо приспособлены к дефициту кислорода в воде и экстремально длительному голоду.
Почему они такие медлительные? Этот вопрос не дает покоя ученым. Одно из предположений — экономия энергии за счет специфической охоты. Саламандры питаются мелкими ракообразными, они сидят на месте годами и ждут, когда еда окажется рядом. Вероятно, такая стратегия эволюционно более выигрышна, чем ежедневная погоня за добычей с неизвестным результатом.
© Иллюстрация РИА НовостиЧемпионы по медлительности среди позвоночных животных
Самые медлительные животные
© Иллюстрация РИА Новости

Спрятались в песок

Сухопутные черепахи вида пустынных западных гоферов обитают в самых засушливых местах планеты — пустынях Мохаве и Сонора в Северной Америке. Они живут по 50-80 лет, большую часть времени проводят в норах.
Гоферы могут полностью спрятаться под панцирем в случае опасности или агрессии. Самцы используют костяные рога для нападения на соперника в схватке за самку. Правда, выпадает им такое редко — раз в несколько лет. Самки хранят сперму пять лет и более, поэтому могут давать потомство спустя годы после спаривания. Они откладывают до 14 яиц и покидают гнездо, предоставляя дальнейшее воле случая.
Эти рептилии питаются цветами, травами и кактусами. Они могут не пить месяцами, поскольку половина влаги их тела запасена в мочевом пузыре. Если гофер пугается, он сразу его опустошает. Поэтому ученые не советуют туристам брать черепашек в руки.
Девять месяцев в году пустынные западные гоферы спят в норах. Молодые особи редко уходят далеко от облюбованного места. Только опытные рептилии могут перемещаться со скоростью 1,2 километра в день и использовать для путешествий сеть нор.
Черепахам этого вида грозит вымирание, полагают ученые. Изменение климата и условий обитания в сочетании с медленным взрослением, редким размножением и долголетием делает их уязвимыми. Популяция с трудом восстанавливается, даже если убрать негативные факторы. Экологи вынуждены огораживать территорию, чтобы хоть как-то уберечь животных от хищников и любителей разорять черепашьи кладки.
© Фото : Sandra Leander/ASUТолько взрослые пустынные западные гоферы отправляются в путешествия. Для этого они используют систему нор
Пустынный западный гофер
© Фото : Sandra Leander/ASU
Только взрослые пустынные западные гоферы отправляются в путешествия. Для этого они используют систему нор

Арктический долгожитель

Среди самых загадочных обитателей Земли — гренландская полярная акула (Somniosus microcephalus). О ней известно очень мало. В основном наблюдения касаются особей, случайно оказавшихся в рыболовных сетях.
Ранее было замечено, что за год эта акула вырастает всего на сантиметр. Учитывая, что длина взрослой особи — пять метров (это одно из крупнейших существ на планете), продолжительность жизни должна исчислять веками. В 2016 году ученые из Канады, Дании (Гренландии) и других северных стран датировали радиоуглеродным методом хрусталики глаз у 28 самок и показали, что хищница живет как минимум 272 года. Дольше, чем любое другое из известных позвоночных.
Как пишут те же авторы, гренландская полярная акула способна нырять на глубину почти три километра. Неизвестны ее период спаривания, места размножения, особенности поведения, питания.
Гипотеза о том, что Somniosus microcephalus охотится на тюленей, смущает биологов. Как эта хищница ловит такую резвую добычу, если ее скорость всего 1,2 километра в час, а частота удара хвоста — 0,15 герца? Возможно, она подстерегает отдыхающих морских обитателей, но точно это не известно.
Отдельный вопрос — скорость метаболизма акулы. Этот показатель должен быть очень низким, учитывая холодную среду обитания и большую массу тела — до полутора тонн. Если так, то рекордная продолжительность жизни и медлительность гиганта объяснимы. Одного тюленя, который служит источником высококалорийной пищи, полярной акуле должно хватать на несколько месяцев.
© Фото : Julius Nielsen - Greenland Institute of Natural ResourcesСреди самых медлительных существ немало долгожителей. Чемпион — гренландская полярная акула, которая живет как минимум 272 года
Гренландская акула
© Фото : Julius Nielsen - Greenland Institute of Natural Resources
Среди самых медлительных существ немало долгожителей. Чемпион — гренландская полярная акула, которая живет как минимум 272 года

Вегетарианцы поневоле

Образцом медлительности многие считают ленивцев. Эти экзотические млекопитающие живут в джунглях Центральной и Южной Америки. Еще 20 тысяч лет назад они царили на обоих континентах, но с приходом человека стали вымирать, и сейчас их осталось всего шесть видов.
Среди ископаемых ленивцев палеонтологи находят гигантских представителей ростом под три метра и полуводных. Современные виды — небольшие, размером с собаку. Их различают по числу пальцев: у одних — три, у других — два.
Для млекопитающих ленивцы избрали очень необычный образ жизни. Они проводят все время на ветвях деревьев, питаясь растительностью. Вегетарианская диета не дает много энергии, поэтому калории приходится экономить за счет уменьшения скорости метаболизма, минимальных движений, изменяющейся температуры тела и особой пищеварительной системы.
Графическая реконструкция гигантской черепахи Stupendemys geographicus - самец (спереди) и самка (слева), плавающие в пресной воде
13 февраля, 17:20РИА Наука
Древняя гигантская черепаха с рогатым панцирем найдена в Венесуэле
Самые медлительные среди млекопитающих — трехпалые ленивцы. Они же — наиболее специализированные вегетарианцы, в диете которых — листья всего одного или двух видов деревьев. Это беспокоит ученых, поскольку делает вид потенциально уязвимым с точки зрения выживания.
Ученые долго не понимали, почему трехпалые ленивцы позволяют себе раз в неделю спуститься с дерева, чтобы "сходить в туалет" и зарыть продукты метаболизма. На земле высок риск стать жертвой хищника, к тому же это большие энергетические затраты. Для сравнения — их двупалые сородичи делают свои дела прямо с ветки.
Оказалось, что причина — паразиты, населяющие мех ленивцев. Моль откладывает яйца в помет своего хозяина на земле. Личинки затем летят вверх, находят шкуру и удобряют ее питательными веществами, на которых потом растут микроводоросли. Именно они придают ленивцам зеленоватый оттенок. Кстати, трехпалые виды питаются этими одноклеточными со своей шерсти, восполняя недостаток витаминов.
Ученые полагают, что современные ленивцы пережили нашествие человека благодаря своим небольшим размерам и растительноядности. Охотиться на них не имело большого смысла, поскольку даже пораженные стрелой особи удерживались на деревьях когтями.
Ленивец в одной из плантаций на территории Коста-Рики
21 июля 2016, 16:32РИА Наука
Ученые выяснили, почему ленивцы стали ленивымиПричиной медлительности ленивцев оказалась среда их обитания – сочетание "древесного" образа жизни с диетой из листьев просто не позволяет им обладать более быстрым метаболизмом.

Спасти сирен

Ламантины, или морские коровы, — единственные среди морских млекопитающих ведут растительноядный образ жизни. Они населяют устья рек и побережья в Северной Америке и Африке, живут в русле Амазонки. Средняя скорость их движения — 4,8 и лишь в исключительных случаях — 32 километра в час.
Ламантины отличаются топорикообразным мясистым носом и плоским хвостом. Чтобы дышать, они всплывают несколько раз в минуту к поверхности, но способны провести под водой по двадцать минут. Питаются морскими водорослями и пресноводными растениями, иногда мелкой рыбой и беспозвоночными.
Естественных врагов у ламантинов нет, поэтому они живут по шесть десятков лет. Однако у них конфликт с людьми. Как пишут ученые из Камеруна и Сенегала, морские коровы любят пастись на полях местных жителей во время половодий, уничтожая посевы. Они рвут рыбацкие сети, едят попавшихся туда рыб, причем только туши, оставляя головы в расставленных ловушках. Все это негативно воспринимается населением и приводит к уничтожению ламантинов.
В Мексике им угрожает экологическое неблагополучие. В 2018 году 48 особей погибли, отравившись цветущими водорослями, в 2019-м найдено еще 13 туш. Места обитания загрязнены агрохимикатами, городским мусором, тяжелыми металлами. Все это привело к резкому сокращению числа ламантинов.
© Фото : USGSАмериканские ламантины. Отличаются крайней медлительностью из-за вегетарианской диеты
Флоридские ламантины
© Фото : USGS
Американские ламантины. Отличаются крайней медлительностью из-за вегетарианской диеты
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Популярные комментарии
Кто понял жизнь, тот не торопится))))
20 февраля, 09:51
Стас Титов
910000
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