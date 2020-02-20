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"Школа утилизации" научит, что делать со старым телевизором
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РИА Новости

"Школа утилизации" научит, что делать со старым телевизором

08:00 20.02.2020 (обновлено: 19:47 20.02.2020)
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© Фото предоставлено Молодежным парламентом городского округа РаменскоеАкция "Школа утилизации" в Раменском
Акция Школа утилизации в Раменском
© Фото предоставлено Молодежным парламентом городского округа Раменское
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Всем знакома проблема со старой техникой — телевизором, вышедшей из строя стиральной машинкой или телефоном: выбросить жалко, а деть некуда. Жители Московской области уже несколько лет подряд знают, что им делать с ненужными устройствами: в регионе с 2016 года действует акция "Школа утилизации: электроника". Фонд рационального природопользования организует эту единственную в России программу сбора и бесплатной утилизации отработавшего оборудования.
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В 2019 году в Московской области собрали и отправили на переработку 1020 тонн утильной техники. В программе может принять участие любой желающий — взрослые и дети, обычные люди или организации. Одна из победительниц акции, Татьяна Курашова из Сергиева Посада, провела в своем городе сборы электроники на утилизацию. В Сергиевом Посаде было организовано несколько точек, где волонтеры принимали электронику и рассказывали посетителям, что будет дальше с электронными отходами и зачем это нужно.
"Дети приносили свои сломанные игрушки. Фонд рационального природопользования выделил детские книги по экологическому просвещению, чтобы мы поощряли волонтеров и посетителей. Было очень здорово, что ребенок принес свою сломанную игрушку, а взамен получал книгу об экологическом просвещении, экологическую сказку", — поделилась Татьяна.
© Группа "Зеленый Загорск" ВКонтактеАкция "Школа утилизации" в Сергиевом Посаде
Акция Школа утилизации в Сергиевом посаде
© Группа "Зеленый Загорск" ВКонтакте
Акция "Школа утилизации" в Сергиевом Посаде
В 2019 году в программе приняли участие 730 организаций из 56 городских округов Подмосковья. Лидерами по собранному объему в пересчете на душу населения стали Рузский и Коломенский городские округа и Бронницы.
Как рассказала Александра Кудзагова, исполнительный директор Фонда рационального природопользования, на переработку принимается любой электролом, вне зависимости от вида, габаритов, года выпуска: компьютерная и офисная техника, бытовая техника, электроинструмент, научная и медицинская техника, телефоны и персональные гаджеты, электронные и электрические игрушки, аксессуары.
Успешному примеру Московской области последовали еще шесть регионов. Теперь программа работает в Москве, Тамбовской, Тульской, Ивановской и Волгоградской областях, Республике Мордовии. Однако Московская область остается бесспорным лидером.
Еще одним победителем акции стала Селковская основная общеобразовательная школа в деревне Селково Сергиево-Посадского района, которая собрала 3,2 тонны электрохлама.

"Мы объявляем об акции на родительских собраниях, на линейках, и классный руководитель начинает работу с родителями. Родители активно участвуют, в основном начальная школа. Приносят все: и системные блоки, и мониторы, утюги, холодильники, стиральные машины", — рассказала директор школы Лидия Царева.

За активное участие Московская область поощрила детей: в этом году на весенних каникулах они поедут на экскурсию в детский интерактивный центр "Экспонариум" музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим".
Собранная техника не только отправляется на переработку, но может стать источником вдохновения. В мероприятиях "Школы утилизации: электроника" в 2019 году приняла участие художница Анастасия Иванова из города Одинцово, которая создает картины из клавиш старых клавиатур.
"Одна из ее работ воссоздает фрагмент фрески "Сотворение Адама" Микеланджело из Сикстинской капеллы. Это совершенно неожиданная вторая жизнь для старых клавиатур! Сданные на переработку в Фонд рационального природопользования клавиатуры ждет уникальная судьба оказаться на полотнах современного художника", — отметила Александра Кудзагова.
Все собранное оборудование направляется на глубокую переработку в Фонд рационального природопользования в подмосковные Люберцы. Производственный цикл переработки электроники включает в себя сортировку, механическую разборку и распайку плат, дробление и сепарацию продуктов разборки. В результате переработки извлекаются цветные и черные металлы, разные виды пластика и стекла. Обогащенные платы и радиоэлементы поступают на государственные заводы по очистке тяжелых металлов от примесей.
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