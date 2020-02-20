Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-20T00:55+0300
https://ria.ru/20200220/1564965647.html
В Киото запустили оригинальную туристическую кампанию "Пустота"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155036/98/1550369895_0:195:3294:2048_1036x0_80_0_0_782816d112341a51780c4509427a0678.jpg
РИА Новости

В Киото запустили оригинальную туристическую кампанию "Пустота"

00:55 20.02.2020
120
© Фото : Walter Mario Stein on UnsplashБамбуковый лес в Киото, Япония
Бамбуковый лес в Киото, Япония
© Фото : Walter Mario Stein on Unsplash
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Из-за вспышки коронавируса турпоток в Киото снизился, поэтому местные торговцы запустили новую туристическую кампанию "Пустота". Они полагают, что серия рекламных плакатов должна привлечь путешественников к достопримечательностям, сообщает NewsOnJapan.
В древней столице Японии находится 17 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, посмотреть на которые приезжают ежегодно миллионы туристов со всего мира. В последние годы Киото боролся с различными проблемами, вызванными чрезмерным туризмом.
Но после вспышки коронавируса ситуация кардинально изменилась. Владельцы местных магазинов отмечают, что таких пустых улиц никто не видел уже более 30 лет. Перестали приезжать не только туристы из Китая, но и из других стран — бояться заразиться коронавирусом.
Для решения проблемы торговцы из Киото начали новую рекламную кампанию, привлекающую путешественников в город. Для акции сделали четыре фотографии популярных достопримечательностей, лишенных людей. Среди них бамбуковый лес Арасияма. Торговцы надеются, что отсутствие толп привлечет туристов хотя бы ради красивых фотографий.
Памятник Чумилу или Мужчина за работой в Братиславе
8 февраля, 08:00Туризм
Кофе в ратуше, хоккей в замке. Прогулки по Братиславе
100000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКиото (город)Япония
Рекомендуем
Девушка на пляже
Выяснилось, какой отдых предпочитают россияне в 2020 году
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Голикова объяснила ограничение въезда в Россию для граждан Китая
Стрельба в Ханау
Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2019-2020 годах
Скриншот видео Alexander Ludwig Let Me Be Your Whiskey
Актер из "Викингов" представил клип на песню "Let me be your whiskey"
Самолет Ан-2
Пострадавший при ЧП с Ан-2 в Магадане помещен в палату шоковой терапии
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Россиянки с лайнера Diamond Princess пройдут осмотр во Владивостоке
Дирижабль
В РФ думают о создании дирижаблей для обеспечения пилотируемых пусков
Логотип General Electric
CNN: General Electric разрешат поставки моторов для китайского лайнера
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
Число погибших от коронавируса в Хубэе превысило две тысячи человек
Пассажирский самолет в небе
Авиакомпаниям выплатят компенсации за приостановку полетов в Китай
Видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек
Зал судебных заседаний в США
В США экс-работник PDVSA получил почти шесть лет тюрьмы
Художественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов
Богомолов поставит "Кармен" в Пермском театре оперы и балета
Стрельба в Ханау
При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек
Канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе (The Weeknd)
The Weekend представил заглавный трек из нового альбома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47В Японии погибли два человека с лайнера Diamond Princess
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Лента новостейМолния