В Киото запустили оригинальную туристическую кампанию "Пустота"

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Из-за вспышки коронавируса турпоток в Киото снизился, поэтому местные торговцы запустили новую туристическую кампанию "Пустота". Они полагают, что серия рекламных плакатов должна привлечь путешественников к достопримечательностям, Из-за вспышки коронавируса турпоток в Киото снизился, поэтому местные торговцы запустили новую туристическую кампанию "Пустота". Они полагают, что серия рекламных плакатов должна привлечь путешественников к достопримечательностям, сообщает NewsOnJapan.

В древней столице Японии находится 17 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, посмотреть на которые приезжают ежегодно миллионы туристов со всего мира. В последние годы Киото боролся с различными проблемами, вызванными чрезмерным туризмом.

Но после вспышки коронавируса ситуация кардинально изменилась. Владельцы местных магазинов отмечают, что таких пустых улиц никто не видел уже более 30 лет. Перестали приезжать не только туристы из Китая, но и из других стран — бояться заразиться коронавирусом.