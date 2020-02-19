Глава МИД Греции заявил о поддержке нового правительства Ливана

АФИНЫ, 19 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ходе визита в Бейрут заявил, что Афины поддерживают программу реформ нового правительства Ливана и объявил о намерении расширять трехсторонние связи Греции, Ливана и Кипра.

Дендиаса приняли президент Ливана Мишель Аун и председатель парламента Набих Берри. Он провел переговоры с министром иностранных дел Ливана Насифом Хати.

"Отношения Ливана и Греции основываются на твердой основе дружбы и взаимного уважения. Мы договорились расширять наши политические, экономические и культурные связи, как на двустороннем уровне, так и в рамках трехстороннего сотрудничества с участием Кипра, что до сегодняшнего дня давало положительные результаты. На переговорах я заверил своих собеседников в конструктивной роли Греции в дальнейшем укреплении связей ЕС и Ливана и выразил поддержку программе реформ, которую проводит новое правительства Ливана", - сказал Дендиас.

По его словам, он заявил о поддержке политического решения под руководством ООН как в Ливии, так и в Сирии. Дендиас отметил, что проблемы Сирии беспокоят Грецию в связи с потоком беженцев.

"Мы также обсудили ситуацию в Ливии, которая вызывает серьезную обеспокоенность у всех стран. Мы считаем, что прекращение военных действий и иностранной интервенции имеют первостепенное значение", - сказал Дендиас.

По его словам, он обсудил со своим ливанским коллегой решение ЕС о новой операции, направленной на обеспечение соблюдения эмбарго на поставки оружия в Ливию.

"Греция, как опора стабильности в Средиземноморье, готова содействовать этому всеми доступными средствами и поддержит усилия специального посланника ООН по политическому урегулированию конфликта в Ливии Гасана Саламе", - сказал греческий министр.

Дендиас вновь заявил, что меморандумы между Анкарой и правительством национального согласия Ливии "являются недействительными, выходят за рамки международного права и не имеют правовых последствий, разжигают гражданскую войну и представляют собой попытку иностранных держав утвердиться в Ливии. "Кроме того, они интернационализируют конфликт, нарушая суверенные права Греции и, следовательно, создают угрозу миру и стабильности в Восточном Средиземноморье", - заявил министр.

Он заявил о стремлении Турции расширить влияние на районы бывшей Оттоманской империи.

"После моих недавних встреч со многими партнерами Греции, которые являются членами Лиги арабских государств, я чувствую, что усилия Турции по расширению своего влияния в районах бывшей Османской империи вызывают обеспокоенность и сильную оппозицию", - сказал глава МИД Греции.

Президент Ливана Мишель Аун 22 января утвердил состав нового правительства из 20 министров - технократов во главе с премьером Хасаном Диябом. Впервые ливанская правительственная команда была сформирована не из политиков и представителей партий. В состав кабинета вошли шесть министров-женщин, а Зейна Акр стала первой в арабском мире женщиной-министром обороны.