Саратовский омбудсмен объяснила убыль населения в регионе

САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Миграция населения из Миграция населения из Саратовской области связана с желанием молодежи переехать в места с более комфортными условиями, однако реализация нацпроектов должна помочь переломить эту ситуацию, считает уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Журик.

Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что спикер Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу и изучить проблемы в пяти регионах с самой большой убылью населения. Со ссылкой на данные Росстата уточнялось, что наибольшая убыль в 2019 году отмечена, в частности, в Саратовской области (19 тысяч человек). Глава Саратовстата Вячеслав Сомов отметил, что по относительной убыли населения область, потерявшая в 2019 году 0,79% от общей численности населения, не лидировала среди регионов РФ, а заняла 45-е место, сравнивать же абсолютные цифры "не совсем верно".

Позднее губернатор региона Валерий Радаев заявил, что убыль населения области в прошлом году наряду с миграцией связана с низким уровнем рождаемости, показатель которой снизился на 9% относительно 2018 года. Глава областной Федерации профсоюзов, депутат облдумы Михаил Ткаченко считает, что проблема демографии в регионе связана с низким уровнем зарплат рабочих, по которому область занимает 13-е из 14 мест в Приволжском федеральном округе.

"Конечно, причина бурного оттока (населения) - это ряд составляющих, которые на этом процессе сказываются. Во-первых, мы с вами не можем отрицать тот факт, что во всем мире молодежь стремится жить в более комфортных условиях, и, соответственно, они хотели бы (иметь) более технологичные формы своего существования", - сказала Журик на заседании областной думы, где она представляла доклад о своей деятельности и которое транслировалось на сайте парламента региона.

"Может быть, они даже движутся не просто на территории нашей Российской Федерации, но и выезжают за рубеж... Мы видим, что и к нам приезжают из других регионов и, соответственно, есть у нас и трудовые мигранты. Это процессы естественные, но вы правы в одном, что, конечно, человек будет выбирать место жительства, в котором более комфортно", - добавила она.

Журик рассчитывает, что ситуация с оттоком населения из региона изменится в результате реализуемых нацпроектов.

"Я надеюсь, что все-таки вот эту ситуацию удастся переломить в ближайшее время… При грамотном качественном администрировании всего этого (нацпроектов) мы получим большие ресурсы для того, чтобы все-таки наша молодежь оставалась, жила и развивала нашу область. Все-таки мне кажется, изменения явно будут прослеживаться в ближайшее время, и эта ситуация будет немного меняться", - добавила омбудсмен.