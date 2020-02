В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

Летом прошлого года Pop Smoke выпустил дебютный альбом Meet the Woo. Трек Welcome to the Party с этой пластинки набрал более 20 миллионов просмотров на YouTube. В декабре музыкант вместе с известным рэпером Трэвисом Скоттом представили клип на песню Gatti.