В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
Около 4:30 утра вооруженные люди в масках ворвались в дом на Голливудских холмах, который арендовал музыкант, и несколько раз выстрелили в него. После этого преступники скрылись с места преступления.
Pop Smoke отвезли в больницу, однако ему не удалось выжить.
Как пишет таблоид TMZ, подозреваемых пока не удалось задержать. Мотивы преступников остаются неизвестными.
Летом прошлого года Pop Smoke выпустил дебютный альбом Meet the Woo. Трек Welcome to the Party с этой пластинки набрал более 20 миллионов просмотров на YouTube. В декабре музыкант вместе с известным рэпером Трэвисом Скоттом представили клип на песню Gatti.