Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-19T19:03+0300
https://ria.ru/20200219/1564981679.html
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980637_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_275ed075198db57086641395a898b7b2.jpg
РИА Новости

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

19:01 19.02.2020 (обновлено: 19:03 19.02.2020)
7072
© AFP 2020 / Suzanne Cordeiro Американский рэпер Башар Барака Джексон (Pop Smoke)
 Американский рэпер Башар Барака Джексон (Pop Smoke)
© AFP 2020 / Suzanne Cordeiro
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
Около 4:30 утра вооруженные люди в масках ворвались в дом на Голливудских холмах, который арендовал музыкант, и несколько раз выстрелили в него. После этого преступники скрылись с места преступления.
Pop Smoke отвезли в больницу, однако ему не удалось выжить.
Как пишет таблоид TMZ, подозреваемых пока не удалось задержать. Мотивы преступников остаются неизвестными.
Летом прошлого года Pop Smoke выпустил дебютный альбом Meet the Woo. Трек Welcome to the Party с этой пластинки набрал более 20 миллионов просмотров на YouTube. В декабре музыкант вместе с известным рэпером Трэвисом Скоттом представили клип на песню Gatti.
571410471025
Обсудить 9
КультураГолливудPop SmokeЛос-АнджелесСШАВ мире
Рекомендуем
Американский актер Джон Шрэпнел
Умер актер из "Гладиатора" и "Трои" Джон Шрэпнел
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Муфтий призвал мусульман молиться, не вызывая возмущения москвичей
Пассажиры московского метро в защитных масках
В Москве в общественном транспорте ведут мониторинг из-за коронавируса
Композитор Игорь Крутой
Игорь Крутой рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
Пластиковые ложки и вилки
Ученые нашли смертельную угрозу в "безопасном" пластике
Постпред России при ООН
Небензя: США пытаются обеспечить политическое прикрытие террористам
Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
Уханьский институт вирусологии прокомментировал слухи о коронавирусе
Танки ВСУ на востоке Украины
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Системы ПВО Сирии отражают атаку на окрестности города Джебла
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Иране от коронавируса погибли два человека
Виды Москвы
Синоптики рассказали, сколько продлится "небывалая" погода в России
Стрельба в Ханау
При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек
Кадр из фильма Матрица
В Сети появились фотографии Нео и Тринити из новой "Матрицы"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Лента новостейМолния