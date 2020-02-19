Минздрав наградил медиков, работающих с эвакуированными из Китая

"За высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи российским гражданам, эвакуированным из Китайской Народной Республики, в соответствии с приказом министра здравоохранения Российской Федерации, сотрудникам медучреждений Тюмени, задействованным в карантинных мероприятиях, руководству и специалистам областного департамента здравоохранения, территориального органа Роспотребнадзора вручены почетные грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации, Благодарности и Благодарственные письма министра здравоохранения", - говорится в сообщении.