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Минздрав наградил медиков, работающих с эвакуированными из Китая
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РИА Новости

Минздрав наградил медиков, работающих с эвакуированными из Китая

18:51 19.02.2020
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© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / Перейти в фотобанкЛечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минздрав РФ наградил почетными грамотами сотрудников медучреждений Тюмени, оказывающих медицинскую помощь эвакуированным из Китая гражданам России, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй, эпицентра нового коронавируса, в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Всех их изолировали на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили. В среду карантин для них закончился.
"За высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи российским гражданам, эвакуированным из Китайской Народной Республики, в соответствии с приказом министра здравоохранения Российской Федерации, сотрудникам медучреждений Тюмени, задействованным в карантинных мероприятиях, руководству и специалистам областного департамента здравоохранения, территориального органа Роспотребнадзора вручены почетные грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации, Благодарности и Благодарственные письма министра здравоохранения", - говорится в сообщении.
В течение двух недель 75 медиков обеспечивали в круглосуточном режиме санитарно-эпидемиологическую безопасность, проводили медицинские осмотры и оказывали прибывшим всяческое содействие, в том числе психологическую поддержку, уточнили в пресс-службе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)КитайТюменьРоссияОбщество
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