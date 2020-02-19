В Нижегородской области локализовали пожар на пилораме

Сообщение о возгорании в здания пилорамы в рабочем поселке Дальнее Константиново на улице Молодежная, 7 поступило в среду в 16.44.

"Незамедлительно на место происшествия выехали силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона. В 17.40 была объявлена локализация пожара на площади 1000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению", - говорится в сообщении.