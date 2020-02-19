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В Нижегородской области локализовали пожар на пилораме
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РИА Новости

В Нижегородской области локализовали пожар на пилораме

18:47 19.02.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Пожар в горящем здании пилорамы в Нижегородской области локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о возгорании в здания пилорамы в рабочем поселке Дальнее Константиново на улице Молодежная, 7 поступило в среду в 16.44.
"Незамедлительно на место происшествия выехали силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона. В 17.40 была объявлена локализация пожара на площади 1000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
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