ЛНР призвала Киев воздержаться от попыток дестабилизировать обстановку

ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко призвал Киев воздержаться от попыток дестабилизировать ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об обострении ситуации у линии соприкосновения. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об 11 обстрелах за сутки, в результате которых погиб ополченец и ранен житель ЛНР, а также повреждены жилые дома.
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"Мы призываем украинскую сторону отказаться от попыток дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения. Народная милиция ЛНР готова к такому развитию событий и способна дать отпор агрессору", - сказал журналистам Лещенко.
Он добавил, что, по данным оборонного ведомства, совершенная украинскими силовиками "провокация была спланированной и имела две задачи".
"Основная задача – срыв вчерашнего заседания Совета безопасности ООН, на котором обсуждались вопросы выполнения Украиной минских договоренностей по прекращению конфликта в Донбассе и обвинение народных республик в срыве действующего перемирия", - заявил Лещенко.
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Второй задачей он назвал переключение внимания граждан Украины с внутренних политических и социальных проблем в стране.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.