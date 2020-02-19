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Религия и мировоззрение
2020-02-19T20:29+0300
https://ria.ru/20200219/1564980509.html
Муфтий призвал мусульман молиться, не вызывая возмущения москвичей
https://cdn21.img.ria.ru/images/155523/95/1555239581_0:215:3200:2015_1036x0_80_0_0_42fd95f52589b09506d1358cceb95f47.jpg
РИА Новости

Муфтий призвал мусульман молиться, не вызывая возмущения москвичей

18:34 19.02.2020 (обновлено: 20:29 19.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Возмущение пользователей соцсетей, вызванное фотографией мусульман, молящихся во дворе жилого дома в Москве, вызывает недоумение, но все же верующим не стоит совершать намаз "в прилюдных местах, напоказ" и создавать неудобства для других, заявил РИА Новости муфтий столицы Ильдар Аляутдинов.
Ранее один из жителей района Новогиреево опубликовал в социальных сетях снимок, на котором курьеры по доставке еды молятся за предприятием быстрого питания, во дворе жилого дома. Пользователи начали бурно обсуждать фотографию, выражая, в частности, обеспокоенность выбором общественного места для молитвы.
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"Для мусульманина ежедневная пятикратная молитва – это неотъемлемая суть его религиозной практики, и человек – независимо от того, где он находится, чем занимается, какую работу выполняет, – если время молитвы наступило, он должен ее совершить. А окружающие люди должны с пониманием к этому относиться", - прокомментировал Аляутдинов.
Он отметил, что в данном случае "человек вступает в диалог с Богом, духовно очищается, соблюдает религиозную практику, которая важна в нашей повседневности", и "выступать против этого, наверное, нелепо".
"Мы должны противостоять тому греховному и пагубному, что есть вокруг нас, – это наркотики, алкоголизм, все постыдное и неправильное – это должно вызывать неприятие и возмущение в сердце любого человека. А когда человек совершает молитву, странно, как это может вызывать возмущение", - сказал муфтий.
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Вместе с тем он призвал верующих совершать религиозные обряды "с учетом действительности" и "конституционного порядка". "Не нужно делать это в прилюдных местах, напоказ другим, на дорогах, в тех местах, когда людям создаются какие-то неудобства… Милость Божия в том, что мест у нас много, наша страна большая. И укромное место, где можно спокойно совершить молитву, не вызывая каких-то возмущений у людей, можно найти", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, подобные непонимания среди людей могут быть связаны с отсутствием тесного взаимодействия внутри общества, между представителями разных религий и взглядов, когда люди не знают о религиозных и культурных особенностях друг друга.
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Со своей стороны Аляутдинов посоветовал верующим иметь четкое представление, где находятся местные религиозные мусульманские общины, мечети или иные места, где можно спокойно совершить молитвы. "При необходимости человек может найти время, и именно внутри этих помещений, специально отведенных, совершить молитву. И нужно отметить, что у каждой молитвы есть определенный отрезок времени – начало и конец, он довольно длинный, и в течение этого промежутка времени человек может спокойно найти возможность и место, чтобы совершить молитву", - сказал Аляутдинов.
Он добавил, что сокращать количество молитв нельзя: в день их должно быть пять, как и предписано. Однако, по его словам, есть некоторое послабление по поводу объединения молитв – второй с третьей и четвертой с пятой. Эти молитвы можно прочитать сразу вместе, одна за другой.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИльдар АляутдиновМоскваОбщество
Популярные комментарии
Вкрай оборзели... Я уважаю чужие религии, но это уже перебор, не у себя в ауле...
19 февраля, 18:47
Винсент Вега
2100006
Большая просьба, не рассказывать нам как и кто должен молится, первое у нас светское государство, 2. Основная религия не ислам, 3. Никто никому не запрещает исповедовать любую религию, но соблюдать рамки приличия обязаны все! Молитесь дома или в мечети но не в общественных местах!
19 февраля, 18:58
Виталий Алексеев
2001002
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