Муфтий призвал мусульман молиться, не вызывая возмущения москвичей

Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Возмущение пользователей соцсетей, вызванное фотографией мусульман, молящихся во дворе жилого дома в Возмущение пользователей соцсетей, вызванное фотографией мусульман, молящихся во дворе жилого дома в Москве , вызывает недоумение, но все же верующим не стоит совершать намаз "в прилюдных местах, напоказ" и создавать неудобства для других, заявил РИА Новости муфтий столицы Ильдар Аляутдинов

Ранее один из жителей района Новогиреево опубликовал в социальных сетях снимок, на котором курьеры по доставке еды молятся за предприятием быстрого питания, во дворе жилого дома. Пользователи начали бурно обсуждать фотографию, выражая, в частности, обеспокоенность выбором общественного места для молитвы.

"Для мусульманина ежедневная пятикратная молитва – это неотъемлемая суть его религиозной практики, и человек – независимо от того, где он находится, чем занимается, какую работу выполняет, – если время молитвы наступило, он должен ее совершить. А окружающие люди должны с пониманием к этому относиться", - прокомментировал Аляутдинов.

Он отметил, что в данном случае "человек вступает в диалог с Богом, духовно очищается, соблюдает религиозную практику, которая важна в нашей повседневности", и "выступать против этого, наверное, нелепо".

"Мы должны противостоять тому греховному и пагубному, что есть вокруг нас, – это наркотики, алкоголизм, все постыдное и неправильное – это должно вызывать неприятие и возмущение в сердце любого человека. А когда человек совершает молитву, странно, как это может вызывать возмущение", - сказал муфтий.

Вместе с тем он призвал верующих совершать религиозные обряды "с учетом действительности" и "конституционного порядка". "Не нужно делать это в прилюдных местах, напоказ другим, на дорогах, в тех местах, когда людям создаются какие-то неудобства… Милость Божия в том, что мест у нас много, наша страна большая. И укромное место, где можно спокойно совершить молитву, не вызывая каких-то возмущений у людей, можно найти", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, подобные непонимания среди людей могут быть связаны с отсутствием тесного взаимодействия внутри общества, между представителями разных религий и взглядов, когда люди не знают о религиозных и культурных особенностях друг друга.

Со своей стороны Аляутдинов посоветовал верующим иметь четкое представление, где находятся местные религиозные мусульманские общины, мечети или иные места, где можно спокойно совершить молитвы. "При необходимости человек может найти время, и именно внутри этих помещений, специально отведенных, совершить молитву. И нужно отметить, что у каждой молитвы есть определенный отрезок времени – начало и конец, он довольно длинный, и в течение этого промежутка времени человек может спокойно найти возможность и место, чтобы совершить молитву", - сказал Аляутдинов.