Валерия Куликова назначили замруководителя Ространснадзора

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Валерия Куликова заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Куликова Валерия Вячеславовича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта", - говорится в документе.
Ранее Куликов занимал должность руководителя Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.