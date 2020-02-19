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Валерия Куликова назначили замруководителя Ространснадзора
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РИА Новости

Валерия Куликова назначили замруководителя Ространснадзора

18:19 19.02.2020
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© Фото : Ространснадзор/Klim BerezutskiyЗаместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Валерий Куликов
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Валерий Куликов
© Фото : Ространснадзор/Klim Berezutskiy
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Валерия Куликова заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Куликова Валерия Вячеславовича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта", - говорится в документе.
Ранее Куликов занимал должность руководителя Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
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Михаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)РоссияОбщество
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