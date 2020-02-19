Сирийский политик оценил выполнение сочинских соглашений по Идлибу

"Сохранение сочинского соглашения в силе более не представляется возможным. Сейчас Турция, понеся потери в столкновениях с сирийской армией, пытается вернуться к сочинскому соглашению, но оно больше не действует, поскольку за полтора года с его заключения Турция не смогла его выполнить и гарантировать вывод "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*) и тяжелого вооружения из буферной зоны. В то же время астанинское соглашение по деэскалации в Сирии остается неизменным и первоочередным. Нужно различать эти два соглашения", - сказал он.