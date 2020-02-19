Сирийский политик оценил выполнение сочинских соглашений по Идлибу

ГЕНУЯ, 19 фев - РИА Новости. Сочинское соглашение о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе не может оставаться в силе в связи с тем, что Турция не выполняет его, астанинские договоренности должны иметь приоритетную силу, заявил РИА Новости секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.
"Сохранение сочинского соглашения в силе более не представляется возможным. Сейчас Турция, понеся потери в столкновениях с сирийской армией, пытается вернуться к сочинскому соглашению, но оно больше не действует, поскольку за полтора года с его заключения Турция не смогла его выполнить и гарантировать вывод "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*) и тяжелого вооружения из буферной зоны. В то же время астанинское соглашение по деэскалации в Сирии остается неизменным и первоочередным. Нужно различать эти два соглашения", - сказал он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористические организации, запрещенные в России