В Югре завод начал выпускать пропан в качестве автомобильного топлива

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 фев - РИА Новости. Завод по стабилизации конденсата в Сургутском районе Завод по стабилизации конденсата в Сургутском районе ХМАО вывел на проектную мощность установку по очистке пропановой фракции, что позволило предприятию полноценно приступить к выпуску автомобильного топлива, сообщили РИА Новости в райадминистрации.

Завод по стабилизации газового конденсата имени В.С. Черномырдина компании "Газпром" , расположенный недалеко от поселка Солнечный, завершил пусконаладочные работы и ввел в эксплуатацию установку очистки пропановой фракции, которая способна перерабатывать до 420 тысяч тонн сырья в год, пояснили в мэрии.

"Ее ввод позволил обеспечить выпуск пропана автомобильного, соответствующего требованиям технического регламента Евразийского экономического союза... Пропан как моторное топливо широко востребован как на внутреннем, так и внешнем рынках", - подчеркнули в муниципалитете, отметив, что он более экологичен, чем бензин или дизельное топливо.

Технология и основная часть технологического оборудования данной установки - отечественного производства, подчеркнули в администрации.

По словам главы администрации Андрея Трубецкого, завод является одним из крупнейших предприятий в Сургутском районе.

"Установка стоимостью более 3 миллиардов рублей, 36 высокооплачиваемых мест создано. Общий объем налоговых поступлений для Сургутского района - около 70 миллионов рублей ежегодно, это отнюдь не лишняя прибавка для бюджета", - сказал Трубецкой журналистам.