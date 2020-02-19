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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-02-19T16:40+0300
https://ria.ru/20200219/1564973763.html
В Югре завод начал выпускать пропан в качестве автомобильного топлива
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564974191_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a8a682a60b4d657cd5ac9546be097f96.jpg
РИА Новости

В Югре завод начал выпускать пропан в качестве автомобильного топлива

16:25 19.02.2020 (обновлено: 16:40 19.02.2020)
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© Фото : предоставлено Администрацией Сургутского районаВ Югре завод начал выпускать пропан в качестве автомобильного топлива
В Югре завод начал выпускать пропан в качестве автомобильного топлива
© Фото : предоставлено Администрацией Сургутского района
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 фев - РИА Новости. Завод по стабилизации конденсата в Сургутском районе ХМАО вывел на проектную мощность установку по очистке пропановой фракции, что позволило предприятию полноценно приступить к выпуску автомобильного топлива, сообщили РИА Новости в райадминистрации.
Завод по стабилизации газового конденсата имени В.С. Черномырдина компании "Газпром", расположенный недалеко от поселка Солнечный, завершил пусконаладочные работы и ввел в эксплуатацию установку очистки пропановой фракции, которая способна перерабатывать до 420 тысяч тонн сырья в год, пояснили в мэрии.
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"Ее ввод позволил обеспечить выпуск пропана автомобильного, соответствующего требованиям технического регламента Евразийского экономического союза... Пропан как моторное топливо широко востребован как на внутреннем, так и внешнем рынках", - подчеркнули в муниципалитете, отметив, что он более экологичен, чем бензин или дизельное топливо.
Технология и основная часть технологического оборудования данной установки - отечественного производства, подчеркнули в администрации.
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По словам главы администрации Андрея Трубецкого, завод является одним из крупнейших предприятий в Сургутском районе.
"Установка стоимостью более 3 миллиардов рублей, 36 высокооплачиваемых мест создано. Общий объем налоговых поступлений для Сургутского района - около 70 миллионов рублей ежегодно, это отнюдь не лишняя прибавка для бюджета", - сказал Трубецкой журналистам.
Он добавил, что власти района заинтересованы в подобных инвестиционных проектах, позволяющих обеспечивать серьезный вклад в рост валового регионального продукта.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округГазпромСургутский районЭкономика
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