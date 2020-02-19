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ГД поддержала увеличение штрафов за незаконную охранную деятельность
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РИА Новости

ГД поддержала увеличение штрафов за незаконную охранную деятельность

16:18 19.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за незаконную частную охранную деятельность.
Законопроектом предлагается внести в статью 20.16 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
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Данной инициативой предлагается установить штраф за незаконную частную охранную деятельность для граждан в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей (действует – от 1,5 до 2,5 тысяч), для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч (действует – от 2 до 3 тысяч), для юрлиц – от 30 до 60 тысяч (действует – от 20 до 30 тысяч).
Кроме того, за повторное аналогичное нарушение для граждан предполагается штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов; для должностных лиц - дисквалификация сроком до трех лет; для юрлиц - штраф от 65 до 100 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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"Осуществление незаконной частной охранной деятельности на объектах различных форм собственности приводит к ослаблению антитеррористической защищенности таких объектов, а также к материальным потерям, как со стороны государственных организаций, так и со стороны физических и иных юридических лиц. Занятие незаконной частной охранной деятельностью сопряжено с "теневым" оборотом денежных средств, полученных в рамках оказания псевдоохранных услуг, что негативно влияет на объем налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. Кроме того, осуществление незаконной частной охранной деятельности иностранными лицами создает предпосылки к возникновению угрозы безопасности государства", - отмечается в пояснительной записке.
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Госдума РФРоссияБезопасностьОбщество
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