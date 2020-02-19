ГД поддержала увеличение штрафов за незаконную охранную деятельность

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за незаконную частную охранную деятельность.

Данной инициативой предлагается установить штраф за незаконную частную охранную деятельность для граждан в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей (действует – от 1,5 до 2,5 тысяч), для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч (действует – от 2 до 3 тысяч), для юрлиц – от 30 до 60 тысяч (действует – от 20 до 30 тысяч).

Кроме того, за повторное аналогичное нарушение для граждан предполагается штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов; для должностных лиц - дисквалификация сроком до трех лет; для юрлиц - штраф от 65 до 100 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.