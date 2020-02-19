"Энел Россия" ожидает следующий транш за Рефтинскую ГРЭС до октября

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. " Энел Россия " рассчитывает получить следующий транш в 4 миллиарда рублей за Рефтинскую ГРЭС до 1 октября 2020 года, сообщил журналистам генеральный директор "Энел Россия" Карло Палашано Вилламанья.

"Мы ожидаем получение транша в конце переходного периода, который не должен продлиться дольше 1 октября 2020 года", - сказал Палашано.

По его словам, часть средств от продажи актива была уже направлена на погашение долговых обязательств в рублях, часть будет направлена на инвестиции и дивидендны.

"Энел Россия" в 2019 году продала Рефтинскую ГРЭС структуре Сибирской генерирующей компании "Кузбассэнерго". Компания получила два платежа на общую сумму 16,7 миллиарда рублей и завершила передачу имущества покупателю. Следующий платеж в 4 миллиарда рублей должен быть проведен по завершении третьего этапа.

Переход права собственности предполагает начало последнего этапа продажи Рефтинской ГРЭС. В его рамках "Кузбассэнерго" подаст необходимую документацию для получения лицензий и разрешений для самостоятельной эксплуатации станции. До получения этих документов "Энел Россия" будет управлять Рефтинской ГРЭС по договору аренды, сроком до одного года ("переходный период").