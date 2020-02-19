"Энел Россия" ожидает следующий транш за Рефтинскую ГРЭС до октября

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Энел Россия" рассчитывает получить следующий транш в 4 миллиарда рублей за Рефтинскую ГРЭС до 1 октября 2020 года, сообщил журналистам генеральный директор "Энел Россия" Карло Палашано Вилламанья.
"Мы ожидаем получение транша в конце переходного периода, который не должен продлиться дольше 1 октября 2020 года", - сказал Палашано.
По его словам, часть средств от продажи актива была уже направлена на погашение долговых обязательств в рублях, часть будет направлена на инвестиции и дивидендны.
"Энел Россия" в 2019 году продала Рефтинскую ГРЭС структуре Сибирской генерирующей компании "Кузбассэнерго". Компания получила два платежа на общую сумму 16,7 миллиарда рублей и завершила передачу имущества покупателю. Следующий платеж в 4 миллиарда рублей должен быть проведен по завершении третьего этапа.
Переход права собственности предполагает начало последнего этапа продажи Рефтинской ГРЭС. В его рамках "Кузбассэнерго" подаст необходимую документацию для получения лицензий и разрешений для самостоятельной эксплуатации станции. До получения этих документов "Энел Россия" будет управлять Рефтинской ГРЭС по договору аренды, сроком до одного года ("переходный период").
Общая сумма сделки по итогам переходного периода должна составить 20,7 миллиарда рублей без НДС. Помимо этого, сверх вышеуказанной цены сделки, должны быть дополнительные платежи в результате покупки "Кузбассэнерго" некоторых категорий запасов Рефтинской ГРЭС, включая запасы угля, мазута, химических реагентов и запчастей по окончании переходного периода. Вдобавок, сделка также предусматривает допплатежи на общую сумму до 3 миллиардов рублей в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий.