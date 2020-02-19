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ЦБ может изменить порядок возврата средств, списанных без согласия
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РИА Новости

ЦБ может изменить порядок возврата средств, списанных без согласия

14:26 19.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МАГНИТОГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Банк России рассматривает возможность изменить порядок возврата денежных средств, списанных без согласия клиента кредитной организации, существующий механизм работает тяжело, сообщил замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев.
"Вопрос не в изменении порядка компенсации, а в изменении порядка возврата денежных средств, которые были перечислены без согласия клиента. У нас сейчас есть механизм возврата денег, если они списаны со счета юридического лица, и если они еще не зачислены на счета конкретных получателей. Механизм прописан в законе, работает - работает тяжело", - сказал Сычев в ходе беседы с журналистами в кулуарах Уральского форума.
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"Видя, какие основные методы используют злоумышленники, мы, очевидно, вернемся к обсуждению этого вопроса и выработки механизма возврата денег, если они действительно были списаны без согласия клиента", - добавил представитель ЦБ.
Согласно действующему законодательству, кредитная организация может не возместить клиенту потери по несанкционированным операциям в случае, если сможет доказать, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа.
По данным ЦБ, хакеры в 2019 году провели 572 тысячи несанкционированных операций со счетами физлиц в России на 5,7 миллиарда рублей, со счетами юрлиц – 4,6 тысячи операций на 701 миллион рублей. При этом банки возместили клиентам 935 миллионов рублей (15%, или каждый седьмой похи­щенный рубль).
Работа за компьютером
13:02
Хакеры перевели 5,7 миллиарда рублей со счетов россиян в 2019 году
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Артем СычевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
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