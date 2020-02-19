ЦБ может изменить порядок возврата средств, списанных без согласия

МАГНИТОГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Банк России рассматривает возможность изменить порядок возврата денежных средств, списанных без согласия клиента кредитной организации, существующий механизм работает тяжело, сообщил замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев

"Вопрос не в изменении порядка компенсации, а в изменении порядка возврата денежных средств, которые были перечислены без согласия клиента. У нас сейчас есть механизм возврата денег, если они списаны со счета юридического лица, и если они еще не зачислены на счета конкретных получателей. Механизм прописан в законе, работает - работает тяжело", - сказал Сычев в ходе беседы с журналистами в кулуарах Уральского форума.

"Видя, какие основные методы используют злоумышленники, мы, очевидно, вернемся к обсуждению этого вопроса и выработки механизма возврата денег, если они действительно были списаны без согласия клиента", - добавил представитель ЦБ.

Согласно действующему законодательству, кредитная организация может не возместить клиенту потери по несанкционированным операциям в случае, если сможет доказать, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа.