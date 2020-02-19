Лавров оценил идею о многосторонних переговорах по Ближнему Востоку

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время встречи в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время встречи в Москве

"У нас общий подход к проблеме, касающейся палестино-израильского урегулирования, сегодня мы об этом тоже много говорили", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Иордании Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Он отметил, что Россия Иордания традиционно последовательно привержены созданной международно-правовой базе урегулирования этого конфликта, включая резолюции ООН и арабскую мирную инициативу.

"Мы подчеркнули на наших переговорах, что попытки преодолеть конфликт с опорой на политику свершившихся фактов, методами односторонних действий, в пользу одной из сторон конфликта контрпродуктивно, что подтверждается реакцией подавляющего большинства стран мира на так называемую "сделку века", которую нам предложили американские коллеги", - отметил российский министр.

Дипломат подчеркнул, что для решения любой проблемы необходим диалог и согласие всех вовлеченных сторон.

"В этой связи мы выразили поддержку решениям, которые были приняты в начале февраля в Каире на заседании Лиги арабских государств, в которых записано предложение перейти к многостороннему переговорному процессу под международной эгидой. Мы к такой работе готовы", - сказал Лавров.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века" . План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.