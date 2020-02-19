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2020-02-19T13:14+0300
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Лавров оценил идею о многосторонних переговорах по Ближнему Востоку
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РИА Новости

Лавров оценил идею о многосторонних переговорах по Ближнему Востоку

13:14 19.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время встречи в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время встречи в Москве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва поддерживает решения Лиги арабских государств (ЛАГ) о переходе к многосторонним переговорам по ближневосточному урегулированию, готова к такой работе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"У нас общий подход к проблеме, касающейся палестино-израильского урегулирования, сегодня мы об этом тоже много говорили", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Иордании Хусейном Абдаллой ас-Сафади.
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Он отметил, что Россия и Иордания традиционно последовательно привержены созданной международно-правовой базе урегулирования этого конфликта, включая резолюции ООН и арабскую мирную инициативу.
"Мы подчеркнули на наших переговорах, что попытки преодолеть конфликт с опорой на политику свершившихся фактов, методами односторонних действий, в пользу одной из сторон конфликта контрпродуктивно, что подтверждается реакцией подавляющего большинства стран мира на так называемую "сделку века", которую нам предложили американские коллеги", - отметил российский министр.
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Дипломат подчеркнул, что для решения любой проблемы необходим диалог и согласие всех вовлеченных сторон.
"В этой связи мы выразили поддержку решениям, которые были приняты в начале февраля в Каире на заседании Лиги арабских государств, в которых записано предложение перейти к многостороннему переговорному процессу под международной эгидой. Мы к такой работе готовы", - сказал Лавров.
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Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМИД ИорданииСергей ЛавровЛига арабских государствМахмуд АббасООНИорданияРоссияСШАВ мире
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