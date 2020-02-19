FT опубликовала ответ Дерипаски на статью об отмывании денег

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Британская газета Британская газета Financial Times опубликовала на своем сайте письмо российского миллиардера Олега Дерипаски , в котором он опровергает утверждения из статьи об отмывании денег.

Издание 14 февраля опубликовало материал под заголовком "США ссылаются на сообщения о том, что Олег Дерипаска помогал Владимиру Путину отмывать деньги". К нему FT приложила скан письма управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), в котором объясняется включение бизнесмена в санкционный список в 2018 году.

Дерипаска отмечает, что статья может оставить неправильное впечатление у читателей. "Ваш заголовок и история слепо перепевают необоснованные обвинения, которые я оспариваю в американских судах, обвинения, для которых, как вы хорошо знаете, не представлено ни малейших доказательств", — пишет бизнесмен.

Так, в письме OFAC приводится шесть оснований для введения санкций против бизнесмена, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указывается. В частности, американский Минфин утверждает, что в 2016 году Дерипаска, "согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".

"Дело OFAC против меня основано не на существенных фактах или реальных событиях, а скорее на необоснованных обвинениях и голословных сообщениях в СМИ многолетней давности", — подчеркивает бизнесмен в письме в FT.

В марте прошлого года Дерипаска подал в федеральный суд Вашингтона иск к Минфину, добиваясь отмены наложенных на него санкций. Он утверждает, что OFAC преследовало его несправедливо и незаконно. В октябре Минфин потребовал от суда отклонить этот иск.

Кроме того, миллиардер подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям британских газет The Telegraph и The Times и американского журнала The Nation, публикации в которых и стали основанием для санкций. Дерипаска требовал признать не соответствующими действительности статьи, в которых его необоснованно обвиняли не только в нарушениях в области деловой жизни, но и в причастности к уголовным преступлениям. Бизнесмен считал, что ответчики должны удалить эти материалы и опубликовать опровержения.