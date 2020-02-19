Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T13:58+0300
https://ria.ru/20200219/1564962582.html
FT опубликовала ответ Дерипаски на статью об отмывании денег
https://cdn21.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:205:2888:1830_1036x0_80_0_0_cc58982c450ac5c4fe9fd714e6440a8d.jpg
РИА Новости

FT опубликовала ответ Дерипаски на статью об отмывании денег

13:06 19.02.2020 (обновлено: 13:58 19.02.2020)
1321
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Британская газета Financial Times опубликовала на своем сайте письмо российского миллиардера Олега Дерипаски, в котором он опровергает утверждения из статьи об отмывании денег.
Издание 14 февраля опубликовало материал под заголовком "США ссылаются на сообщения о том, что Олег Дерипаска помогал Владимиру Путину отмывать деньги". К нему FT приложила скан письма управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), в котором объясняется включение бизнесмена в санкционный список в 2018 году.
Дерипаска отмечает, что статья может оставить неправильное впечатление у читателей. "Ваш заголовок и история слепо перепевают необоснованные обвинения, которые я оспариваю в американских судах, обвинения, для которых, как вы хорошо знаете, не представлено ни малейших доказательств", — пишет бизнесмен.
Так, в письме OFAC приводится шесть оснований для введения санкций против бизнесмена, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указывается. В частности, американский Минфин утверждает, что в 2016 году Дерипаска, "согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска
7 февраля, 14:54
Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

"Дело OFAC против меня основано не на существенных фактах или реальных событиях, а скорее на необоснованных обвинениях и голословных сообщениях в СМИ многолетней давности", — подчеркивает бизнесмен в письме в FT.

В марте прошлого года Дерипаска подал в федеральный суд Вашингтона иск к Минфину, добиваясь отмены наложенных на него санкций. Он утверждает, что OFAC преследовало его несправедливо и незаконно. В октябре Минфин потребовал от суда отклонить этот иск.
Кроме того, миллиардер подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям британских газет The Telegraph и The Times и американского журнала The Nation, публикации в которых и стали основанием для санкций. Дерипаска требовал признать не соответствующими действительности статьи, в которых его необоснованно обвиняли не только в нарушениях в области деловой жизни, но и в причастности к уголовным преступлениям. Бизнесмен считал, что ответчики должны удалить эти материалы и опубликовать опровержения.
В конце октября суд удовлетворил этот иск. По словам адвоката Дерипаски, хотя это решение и не будет безусловным основанием для удовлетворения американского иска (между странами нет соответствующего договора), оно может стать одним из доказательств в процессе, который проходит в США.
Президент, член совета директоров компании РусАл Олег Дерипаска на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017. 2 июня 2017
27 ноября 2019, 16:14
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
40190003
Обсудить 0
Министерство финансов СШАFinancial TimesВладимир ПутинОлег ДерипаскаРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Венесуэльские боливары
Bloomberg: Россия напечатает деньги для Венесуэлы
Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Владислав Сурков
В Кремле прокомментировали отставку Суркова
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Лавров предположил, зачем США поддерживают ситуацию в лагере "Рукбан"
Самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, изъятые сотрудниками ФСБ при задержании подростков, готовивших террористические акты на территории России
Родные рассказали о поведении подростков, готовивших теракты в Керчи
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время встречи в Москве
Лавров попытался увидеть один плюс в ситуации вокруг "сделки века"
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф назвал одну из главных проблем "старых компаний"
Задержание подростков, готовивших теракты в Крыму
Знакомый рассказал о задержанном за подготовку терактов в Керчи
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Европа "забыла спросить" мнение Киева о Донбассе
Помощь от агентства США по международному развитию (USAID)
США выделят $38 миллионов на обучение украинцев "ценностям демократии"
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан Китая в Россию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем АСЕАН Лимом Джоком Хоем
Лавров оценил борьбу с террористами в Идлибе
Пенсионное удостоверение
Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
Самолет Boeing-737 Max
СМИ: в топливных баках Boeing 737 MAX нашли посторонние предметы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране
15:15Названы лучшие места России для встречи Масленицы
15:12Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников
15:12ЛНР приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ
15:11В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
15:10Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
15:10Шепелев прокомментировал уход с Первого канала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
Лента новостейМолния