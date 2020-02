FT опубликовала ответ Дерипаски на статью об отмывании денег

Британская газета Financial Times опубликовала на своем сайте письмо российского миллиардера Олега Дерипаски , в котором он опровергает утверждения из статьи об отмывании денег.

Кроме того, миллиардер подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям британских газет The Telegraph и The Times и американского журнала The Nation, публикации в которых и стали основанием для санкций. Дерипаска требовал признать не соответствующими действительности статьи, в которых его необоснованно обвиняли не только в нарушениях в области деловой жизни, но и в причастности к уголовным преступлениям. Бизнесмен считал, что ответчики должны удалить эти материалы и опубликовать опровержения.