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СМИ сообщили о сокращении выбросов СО2 в Китае из-за коронавируса
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РИА Новости

СМИ сообщили о сокращении выбросов СО2 в Китае из-за коронавируса

12:48 19.02.2020
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© REUTERS / StringerПокупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / Stringer
Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Объем выбросов диоксида углерода снизился примерно на четверть за две недели после окончания новогодних каникул в Китае (3 февраля) на фоне вспышки нового коронавируса, сообщает портал Carbon Brief в своем новом исследовании.
Портал проанализировал данные по китайским предприятиям, собранные службой обработки данных Wind Information, и пришел к выводу, что временное закрытие ряда компаний из-за эпидемии коронавируса позволило сократить выбросы в период с 3 по 16 февраля на 100 миллионов тонн эквивалента CO2. За этот же период в 2019 году объем выбросов в Китае составил 400 миллионов тонн.
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Отмечается, что обычно потребление угля на шести главных угольных электростанциях страны падает в среднем на 50% за 10 дней после китайского Нового года (25 января), но потом постепенно восстанавливается. В этом году из-за продления новогодних каникул низкие показатели сохраняются на 10 дней дольше и не имеют явной тенденции к росту на момент 16 февраля. Таким образом, за две недели после 3 февраля средние показателя потребления угля в день упали до четырехлетнего минимума.
По данным портала, также показатели нефтеперерабатывающего производства в провинции Шаньдун, главном центре нефтепереработки Китая, упали до самого низкого уровня с осени 2015 года.
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Кроме того, согласно спутниковым данным, за неделю после новогодних каникул на 36% сократился показатель загрязнения диоксидом азота по сравнению с прошлым годом. Диоксид азота выбрасывается в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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