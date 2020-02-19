СМИ сообщили о сокращении выбросов СО2 в Китае из-за коронавируса

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Объем выбросов диоксида углерода снизился примерно на четверть за две недели после окончания новогодних каникул в Объем выбросов диоксида углерода снизился примерно на четверть за две недели после окончания новогодних каникул в Китае (3 февраля) на фоне вспышки нового коронавируса, сообщает портал Carbon Brief в своем новом исследовании.

Портал проанализировал данные по китайским предприятиям, собранные службой обработки данных Wind Information , и пришел к выводу, что временное закрытие ряда компаний из-за эпидемии коронавируса позволило сократить выбросы в период с 3 по 16 февраля на 100 миллионов тонн эквивалента CO2. За этот же период в 2019 году объем выбросов в Китае составил 400 миллионов тонн.

Отмечается, что обычно потребление угля на шести главных угольных электростанциях страны падает в среднем на 50% за 10 дней после китайского Нового года (25 января), но потом постепенно восстанавливается. В этом году из-за продления новогодних каникул низкие показатели сохраняются на 10 дней дольше и не имеют явной тенденции к росту на момент 16 февраля. Таким образом, за две недели после 3 февраля средние показателя потребления угля в день упали до четырехлетнего минимума.

По данным портала, также показатели нефтеперерабатывающего производства в провинции Шаньдун, главном центре нефтепереработки Китая, упали до самого низкого уровня с осени 2015 года.

Кроме того, согласно спутниковым данным, за неделю после новогодних каникул на 36% сократился показатель загрязнения диоксидом азота по сравнению с прошлым годом. Диоксид азота выбрасывается в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива.