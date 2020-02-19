Китай лишил аккредитации трех журналистов Wall Street Journal

ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Китая аннулировало аккредитацию трех журналистов издания Wall Street Journal из-за статьи по теме коронавируса "Китай - настоящий больной Азии", носящей "расово-дискриминационный характер", заявил в среду во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Издание Wall Street Journal 3 февраля опубликовало статью профессора Уолтера Рассела Мида из Бард-Колледжа под названием "Китай - настоящий больной Азии". В статье дискредитированы усилия китайского правительства и народа в борьбе с эпидемией, а редакторы газеты помимо прочего еще и дали ей сенсационный расистский заголовок: "Китай - настоящий больной Азии", что вызвало крайнее возмущение китайского народа и осуждение международного сообщества", - заявил дипломат.
По его словам, "Китай сделал WSJ строгое представление, разъяснил свою твердую и справедливую позицию, потребовал от издания осознать всю серьезность данной ошибки, принести официальные публичные извинения, провести расследование и наказать ответственных".
"Однако, к сожалению, WSJ до сих пор уклоняется от ответственности, отговаривается, газета так и не принесла официальных публичных извинений, а также не наказала соответствующих ответственных лиц", - подчеркнул он.
Гэн Шуан сообщил, что "китайский народ не приветствует те СМИ, которые допускают публикацию мнений расово-дискриминационного характера и осуществляют злонамеренные очерняющие Китай нападки".
"Исходя из этого, китайская сторона приняла решение аннулировать пресс-карты трех аккредитованных в Пекине журналистов газеты Wall Street Journal", - заявил он.
Статья Wall Street Journal от 3 февраля посвящена усилиям Китая по сдерживанию эпидемии коронавируса и попыткам оживить экономику страны. "Могучий китайский гигант познал смирение на этой неделе", - пишет издание. Авторы статьи критикуют власти КНР за "далеко не впечатляющий" первоначальный ответ на вспышку заболевания: "Власти Уханя вели себя скрытно и корыстно, национальные власти отреагировали решительно, но, как сейчас кажется, неэффективно", а "все решения, позволившие эпидемии столь быстро распространиться, были приняты в Ухане и Пекине". На фоне закрывающихся фабрик и городов, пишет издание, "уверенность в коммунистической партии Китая пошатнулась как внутри страны, так и за ее пределами". Издание прогнозирует, что последствия эпидемии будут, прежде всего, экономическими. В ближайшей перспективе Китай ожидает резкий спад темпов экономического роста, в дальнейшем – мировой тренд среди глобальных компаний "декитаизировать" свои цепочки поставок, сообщает WSJ.
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