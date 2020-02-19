Стороны конфликта в Ливии не готовы к компромиссу, считает эксперт

"Так что стороны будут продолжать воевать. Триполи Хафтар в ближайшее время взять не сможет, сопротивление там идет отчаянное.... Но война не самоцель, каждая из сторон пытается таким образом решить задачи, которые они считают для них важными. Если сформировать решение этих задач на компромиссной основе, в мирном формате, то, конечно, на это все согласятся. Но дело в том, что для этого требуется, чтобы стороны были готовы к компромиссу, а сегодня ни та, ни другая сторона к компромиссу не готовы. Саррадж несколько раз шел на переговоры с Хафтаром, договаривался, как минимум два последних раза, но Хафтар не выполнил договоренности", - полагает эксперт.