Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T12:08+0300
https://ria.ru/20200219/1564958739.html
Стороны конфликта в Ливии не готовы к компромиссу, считает эксперт
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564939589_0:0:3053:1717_1036x0_80_0_0_4f1aa1391743f197b412581c078ef3b0.jpg
РИА Новости

Стороны конфликта в Ливии не готовы к компромиссу, считает эксперт

12:08 19.02.2020
176
© AFP 2020 / Mahmud TurkiaБойцы, лояльные правительству национального согласия, ведут огонь на позиции в районе аль-Савани к югу от ливийской столицы Триполи
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, ведут огонь на позиции в районе аль-Савани к югу от ливийской столицы Триполи
© AFP 2020 / Mahmud Turkia
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бои в Ливии продолжатся, пока ни командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, ни премьер-министр правящего в Триполи Правительства нацсогласия Файез Саррадж не готовы к компромиссу, заявил РИА Новости старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
В 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. Международное сообщество пытается посадить стороны конфликта за стол переговоров. Так, в январе в Берлине прошла встреча по Ливии с участием ЕС, ООН и ряда стран, в том числе РФ и США, а также Сарраджа и Хафтара, хотя организовать прямые переговоры между ними не удалось.
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
00:21
ПНС Ливии приостановило участие в переговорах по военным вопросам
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии ранее объявило о приостановке участия в переговорах по военным вопросам из-за обстрела порта Триполи Ливийской национальной армией во вторник.
"После берлинской встречи Правительство нацсогласия согласилось участвовать в (военном - ред.) комитете 5+5, стороны должны были договориться о технических вопросах, связанных с прекращением огня. Но, как и предполагалось, ничего из этого не вышло. Как мы помним, все попытки вести переговоры, начиная с апреля 2019 года, разбивались о нежелание Хафтара с кем-либо договариваться", - считает Чупрыгин.
"Так что стороны будут продолжать воевать. Триполи Хафтар в ближайшее время взять не сможет, сопротивление там идет отчаянное.... Но война не самоцель, каждая из сторон пытается таким образом решить задачи, которые они считают для них важными. Если сформировать решение этих задач на компромиссной основе, в мирном формате, то, конечно, на это все согласятся. Но дело в том, что для этого требуется, чтобы стороны были готовы к компромиссу, а сегодня ни та, ни другая сторона к компромиссу не готовы. Саррадж несколько раз шел на переговоры с Хафтаром, договаривался, как минимум два последних раза, но Хафтар не выполнил договоренности", - полагает эксперт.
При этом Чупрыгин не исключил, что Москва может организовать новую встречу на своей территории, так как Россия имеет больше влияния, чем все остальные внешние игроки.
Ливийская национальная армия Хафтара заявила, что во вторник нанесла удары по складу оружия и боеприпасов в порту ливийской столицы Триполи в ответ на нарушение прекращения огня со стороны террористических группировок. ЛНА также заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
Главным итогом конференции в Берлине в январе стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать военный комитет в формате "5+5" по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня. В комитет должны войти по пять представителей от возглавляемой Хафтаром ЛНА и от правительства национального согласия во главе с Сарраджем.
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Вчера, 21:30
Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА
000001
Обсудить 0
Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияООНСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил процесс урегулирования конфликта в Ливии
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
Польша ждет от России ответ на возможность визита в Смоленск
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия в Идлибе поддерживает сирийскую армию
Акция благотворительной программы ВТБ Мир без слез в московской Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского
ВТБ провел первую в этом году акцию по программе "Мир без слез"
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
Разрушенный дом в Донецке
Красный Крест зафиксировал снижение количества жертв в Донбассе
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу обсудил с Хафтаром обстановку в Ливии
Испытания ядерной бомбы
НТВ покажет фильм о том, как разведка СССР сорвала ядерные планы ЮАР
Серж Саргсян
Заседание по делу экс-президента Армении Саргсяна пройдет 25 февраля
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Песков назвал возможную операцию Турции в Сирии худшим сценарием
Государственный секретарь Франции по парламентским связям и пресс-секретарь правительства Кристоф Кастанер перед первым заседанием кабинета министров нового правительства Франции в Елисейском двореце. 18 мая 2017
Во Франции заявили, что могут пересмотреть статус беженца Павленского
В КЧР открылся новый корпус самой большой школе в регионе
В КЧР открылся новый корпус в самой большой школе в регионе
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
Эвакуированные из Китая в Россию белорусы вернутся на родину
Табличка на здании компании Роснефть
В МИД Китая прокомментировали санкции США против Rosneft Trading
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:12Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников
15:12ЛНР приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ
15:11В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
15:10Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
15:10Шепелев прокомментировал уход с Первого канала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
14:53S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
Лента новостейМолния