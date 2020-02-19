Стороны конфликта в Ливии не готовы к компромиссу, считает эксперт

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бои в Ливии продолжатся, пока ни командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, ни премьер-министр правящего в Триполи Правительства нацсогласия Файез Саррадж не готовы к компромиссу, заявил РИА Новости старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
В 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. Международное сообщество пытается посадить стороны конфликта за стол переговоров. Так, в январе в Берлине прошла встреча по Ливии с участием ЕС, ООН и ряда стран, в том числе РФ и США, а также Сарраджа и Хафтара, хотя организовать прямые переговоры между ними не удалось.
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии ранее объявило о приостановке участия в переговорах по военным вопросам из-за обстрела порта Триполи Ливийской национальной армией во вторник.
"После берлинской встречи Правительство нацсогласия согласилось участвовать в (военном - ред.) комитете 5+5, стороны должны были договориться о технических вопросах, связанных с прекращением огня. Но, как и предполагалось, ничего из этого не вышло. Как мы помним, все попытки вести переговоры, начиная с апреля 2019 года, разбивались о нежелание Хафтара с кем-либо договариваться", - считает Чупрыгин.
"Так что стороны будут продолжать воевать. Триполи Хафтар в ближайшее время взять не сможет, сопротивление там идет отчаянное.... Но война не самоцель, каждая из сторон пытается таким образом решить задачи, которые они считают для них важными. Если сформировать решение этих задач на компромиссной основе, в мирном формате, то, конечно, на это все согласятся. Но дело в том, что для этого требуется, чтобы стороны были готовы к компромиссу, а сегодня ни та, ни другая сторона к компромиссу не готовы. Саррадж несколько раз шел на переговоры с Хафтаром, договаривался, как минимум два последних раза, но Хафтар не выполнил договоренности", - полагает эксперт.
При этом Чупрыгин не исключил, что Москва может организовать новую встречу на своей территории, так как Россия имеет больше влияния, чем все остальные внешние игроки.
Ливийская национальная армия Хафтара заявила, что во вторник нанесла удары по складу оружия и боеприпасов в порту ливийской столицы Триполи в ответ на нарушение прекращения огня со стороны террористических группировок. ЛНА также заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
Главным итогом конференции в Берлине в январе стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать военный комитет в формате "5+5" по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня. В комитет должны войти по пять представителей от возглавляемой Хафтаром ЛНА и от правительства национального согласия во главе с Сарраджем.