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Обозреватель "Новой газеты" обратилась в СК из-за нападения и угроз
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РИА Новости

Обозреватель "Новой газеты" обратилась в СК из-за нападения и угроз

11:58 19.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТабличка у входа в редакцию "Новой газеты"
Табличка у входа в редакцию Новой газеты
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина подала заявление в Следственный комитет из-за нападения в Грозном и поступивших в ее адрес угроз, об этом говорится в открытом обращении главного редактора Дмитрия Муратова, опубликованном на сайте издания.
Ранее "Новая газета" сообщила о нападении на обозревателя издания Милашину и адвоката Марину Дубровину в холле и у входа в гостиницу в Грозном. Нападение якобы совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в здание. Сайт "Новой газеты" в пятницу опубликовал данные о том, что на редакционную почту пришло письмо с угрозами в адрес Милашиной.
"Спецкор "Новой" Елена Милашина подала заявление в Следственный комитет на имя (главы СК) Александра Бастрыкина по факту нападения на нее и адвоката Марину Дубровину в Грозном 6 февраля и последующих за этим угроз убийством", - говорится в обращении Муратова.
В заявлении Милашина, по данным сайта "Новой газеты", настаивает на возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) и расследовании его силами Центрального аппарата СКР.
Полиция Грозного проводит проверку по факту инцидента, сообщили ранее в УМВД по Грозному.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
10 февраля, 13:38
Нападение на журналистку в Грозном — не вопрос Кремля, заявил Песков
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Елена МилашинаНовая газетаГрозныйДмитрий МуратовМедиа - ОбществоПроисшествия
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