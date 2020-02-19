Обозреватель "Новой газеты" обратилась в СК из-за нападения и угроз

В заявлении Милашина, по данным сайта "Новой газеты", настаивает на возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) и расследовании его силами Центрального аппарата СКР.