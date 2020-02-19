МСП Банк поддержал инноватора в области производства сельхозтехники

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. МСП Банк оказал финансовую поддержку высокотехнологичному предприятию из Пермского края, занимающемуся металлообработкой с использованием лазерных технологий и производством сельхозтехники, сообщает пресс-служба МСП Банка.

Банк предоставил Краснокамскому ремонтно-механическому заводу кредит в размере 120 миллионов рублей по ставке 7,75% годовых сроком на 3 года. Средства предоставлены в рамках Программы Минэкономразвития РФ по субсидированию кредитования субъектов МСП, говорится в сообщении.

Как отмечается, полученные средства Краснокамский РМЗ направил на развитие производства, в частности на загрузку нового высокотехнологичного оборудования, которое позволяет увеличить скорость и качество обработки металла.