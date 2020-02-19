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МСП Банк поддержал инноватора в области производства сельхозтехники
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РИА Новости

МСП Банк поддержал инноватора в области производства сельхозтехники

12:10 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. МСП Банк оказал финансовую поддержку высокотехнологичному предприятию из Пермского края, занимающемуся металлообработкой с использованием лазерных технологий и производством сельхозтехники, сообщает пресс-служба МСП Банка.
Банк предоставил Краснокамскому ремонтно-механическому заводу кредит в размере 120 миллионов рублей по ставке 7,75% годовых сроком на 3 года. Средства предоставлены в рамках Программы Минэкономразвития РФ по субсидированию кредитования субъектов МСП, говорится в сообщении.
Как отмечается, полученные средства Краснокамский РМЗ направил на развитие производства, в частности на загрузку нового высокотехнологичного оборудования, которое позволяет увеличить скорость и качество обработки металла.
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Краснокамский ремонтно-механический завод существует с 1973 года и входит в Пермский кластер сельскохозяйственного машиностроения. Предприятие производит высокотехнологичную сельскохозяйственную технику, автоприцепы, складское оборудование и нестандартные металлические конструкции. Компания является "газелью" и показывает стабильный рост прибыли на протяжении многих лет, напоминают в пресс-службе.
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РоссияМСП Банк
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