Пресс-конференция по итогам Чемпионата мира по конькобежному спорту

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20 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция по итогам чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходил в Солт-Лейк-Сити.