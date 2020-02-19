Пресс-конференция по итогам Чемпионата мира по конькобежному спорту

Участники:
- президент Союза конькобежцев России Алексей КРАВЦОВ;
- исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара БАРЫШЕВА;
- чемпионка мира-2020, рекордсменка мира на 5000 метров, призер Олимпийских игр Наталья ВОРОНИНА;
- призер чемпионатов мира и Европы Ангелина ГОЛИКОВА;
- призер чемпионатов мира и Европы Евгения ЛАЛЕНКОВА;
- тренер женской спринтерской группы сборной России Сергей КЛЕВЧЕНЯ.
Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях – 2020 стал лучшим в истории для наших спортсменов. Сборная России завоевала 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые награды.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- президент Союза конькобежцев России Алексей КРАВЦОВ;
- исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара БАРЫШЕВА;
- чемпионка мира-2020, рекордсменка мира на 5000 метров, призер Олимпийских игр Наталья ВОРОНИНА;
- призер чемпионатов мира и Европы Ангелина ГОЛИКОВА;
- призер чемпионатов мира и Европы Евгения ЛАЛЕНКОВА;
- тренер женской спринтерской группы сборной России Сергей КЛЕВЧЕНЯ.
Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях – 2020 стал лучшим в истории для наших спортсменов. Сборная России завоевала 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые награды.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/