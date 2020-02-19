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РИА Наука
2020-02-19T11:51+0300
https://ria.ru/20200219/1564957828.html
Эксперт назвал причину задержки с миссией ExoMars
https://cdn23.img.ria.ru/images/138940/50/1389405084_0:0:2000:1125_1036x0_80_0_0_36b5e24472d3aa30245e4b50756a4dde.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал причину задержки с миссией ExoMars

11:51 19.02.2020
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© Фото : ESA/ATG medialabМиссия ExoMars
Миссия ExoMars
© Фото : ESA/ATG medialab
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Задержки и неудачи в испытаниях парашютной системы для совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 связаны с общемировой деградацией инженерного потенциала, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
"При всем развитии технологий складывается впечатление, что инженерные возможности и потенциал человечества снижается. Те задачи, которые могли решать при несравнимо более низком уровне технологий в 1950-1960-е годы в кратчайшие сроки, для нынешнего поколения инженеров становятся просто недоступными. При Сергее Королеве все бы это сделали гораздо быстрее и без всякого цифрового проектирования и суперкомпьютеров", - сказал он РИА Новости.
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В качестве примера снижения инженерного потенциала он привел не только ExoMars, но и разработку новой сверхтяжелой ракеты SLS в США, которая на первом этапе будет менее грузоподъемной, чем "Сатурн-5", а сроки завершения разработки новой ракеты постоянно сдвигаются. Также он напомнил, что в России 11-й год ведется разработка нового пилотируемого корабля "Орел" (ранее - "Федерация"), но до сих пор кроме макета и отдельных деталей ничего не сделано.
Ранее глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель сообщил РИА Новости, что начало высотных испытаний парашютной системы для ExoMars отложено с февраля на март из-за изменения графика работ у американской стороны. В декабре источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что в случае неудачного завершения испытаний европейской парашютной системы запуск миссии к Марсу могут перенести на два года.
В мае и августе 2019 года ЕКА провело в Швеции испытания парашютной системы станции ExoMars-2020. Парашютная система состоит из двух основных парашютов диаметром 15 и 35 метров, каждый из которых снабжен своим вытяжным парашютом. В майском испытании оба основных парашюта раскрылись нормально, но сразу после выхода из парашютной сумки в ткани купола появились разрывы. В августе при испытании основного парашюта диаметром 35 метров возникли проблемы со стропами, поэтому макет посадочной станции спускался только на вытяжном парашюте и разбился при посадке. Европе пришлось обратиться к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами.
Запуск к Марсу станции ExoMars-2020 с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур планируется в июле-августе 2020 года. Она состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" установят 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Посадка десантного модуля на Марс намечается на март 2021 года.
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РИА НаукаРене ПишельАндрей ИонинКосмос - РИА НаукаНАСАШвецияРоссия
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