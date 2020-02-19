Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

"Мы убеждены, что тот опыт, который она (Баталина) получила, и работая в качестве депутата Государственной Думы, и работая в партии, будет востребован при работе в министерстве по труду и социальной политике... Министерство социальное, оно находится в центре общественного внимания, и очень правильно, что там будет работать опытный политик, который поможет подобрать правильные слова при объяснении возникающих иногда сложностей", - сказал Исаев журналистам.