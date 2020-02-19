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Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
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РИА Новости

Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

11:42 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОльга Баталина
Ольга Баталина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ольга Баталина. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Ольга Баталина перейдет на работу в министерство труда и социальной защиты на должность замминистра, сообщил первый зампред фракции Андрей Исаев.
"Мы убеждены, что тот опыт, который она (Баталина) получила, и работая в качестве депутата Государственной Думы, и работая в партии, будет востребован при работе в министерстве по труду и социальной политике... Министерство социальное, оно находится в центре общественного внимания, и очень правильно, что там будет работать опытный политик, который поможет подобрать правильные слова при объяснении возникающих иногда сложностей", - сказал Исаев журналистам.
Ранее первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме, секретарь саратовского реготделения партии Николай Панков сообщил, что кандидатура Ольги Баталиной рассматривается для назначения на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
11:39
Глава Минтруда прокомментировал сообщение о назначении Баталиной
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