Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Ольга Баталина перейдет на работу в министерство труда и социальной защиты на должность замминистра, сообщил первый зампред фракции Андрей Исаев.
"Мы убеждены, что тот опыт, который она (Баталина) получила, и работая в качестве депутата Государственной Думы, и работая в партии, будет востребован при работе в министерстве по труду и социальной политике... Министерство социальное, оно находится в центре общественного внимания, и очень правильно, что там будет работать опытный политик, который поможет подобрать правильные слова при объяснении возникающих иногда сложностей", - сказал Исаев журналистам.
Ранее первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме, секретарь саратовского реготделения партии Николай Панков сообщил, что кандидатура Ольги Баталиной рассматривается для назначения на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ.