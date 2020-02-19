Генпрокуратура ДНР возбудила дело после обстрела Горловки

Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. Архивное фото

Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела

ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела подконтрольной ДНР Горловки, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что во вторник украинские силовики обстреляли из минометов поселок Зайцево на окраине Горловки

"Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины, а также подчиненных ему военнослужащих по факту совершения ими террористического акта", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по факту обстрела Горловки во вторник, в результате чего были повреждены шесть домов, два гаража, автомобиль и хозпостройки. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.