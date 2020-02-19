Генпрокуратура ДНР возбудила дело после обстрела Горловки

ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела подконтрольной ДНР Горловки, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что во вторник украинские силовики обстреляли из минометов поселок Зайцево на окраине Горловки.
"Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины, а также подчиненных ему военнослужащих по факту совершения ими террористического акта", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по факту обстрела Горловки во вторник, в результате чего были повреждены шесть домов, два гаража, автомобиль и хозпостройки. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.