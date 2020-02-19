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В селе Алыгджер в Иркутской области спасают вымирающий язык
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РИА Новости

В селе Алыгджер в Иркутской области спасают вымирающий язык

09:33 19.02.2020 (обновлено: 09:51 19.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСело Алыгджер Тофаларского муниципального образования Иркутской области
Село Алыгджер Тофаларского муниципального образования Иркутской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Село Алыгджер Тофаларского муниципального образования Иркутской области
АЛЫГДЖЕР (Иркутская обл.), 19 фев - РИА Новости, Светлана Задёра. Жители села Алыгджер в Нижнеудинском районе Иркутской области пытаются спасти тофаларский язык от исчезновения - дети изучают его в начальной школе, а носители языка ходят на занятия в местном этноцентре. Корреспондент РИА Новости посетила Алыгджер и узнала, почему так сложно сохранить язык, который долгое время не имел письменности.
Международный день родного языка был утвержден на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается ежегодно 21 февраля.
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Горная Тофалария

Тофаларское муниципальное образование не имеет автомобильной связи с большой землей. Добраться до столицы Тофаларии - Алыгджера - можно на вертолете из аэропорта Нижнеудинска, рейсы обычно по понедельникам и пятницам, но расписание часто меняется. "Полеты зависят от погоды. Причем от погоды не только в Нижнеудинске и Алыгджере, но и между ними. Часто бывает так, что по информации на вечер полет будет, а утром погода портится и все отменяется", - объясняет первый заместитель мэра Нижнеудинского района Евгений Бровко.
Первым в вертолет загружают багаж, он занимает почти все свободное место в салоне, люди садятся на сиденья по краям. Через полтора часа полета вертолет приземляется в поле, где пасутся коровы.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСело Алыгджер в Иркутской области
Село Алыгджер в Иркутской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Село Алыгджер в Иркутской области
Тофалария состоит из трех населенных пунктов - село Алыгджер, село Верхняя Гутара и деревня Нерха, проживает здесь, по данным администрации Нижнеудинского района, 1168 человек, из них 700 коренных жителей. Тофалары (тофы) внесены в перечень коренных малочисленных народов РФ. Традиционные для местных жителей виды деятельности - оленеводство и охота.
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Как предки

"Как наши предки держали оленей для езды на охоту, так и мы держим. Всего у нас 150 голов. Среди них больше маточных, которые производят потомства, чем ездовых. Некоторые ездят на лошадях, но я уже привык на оленях", — рассказывает охотник из Алыгджера Николай Булаев.
Здесь разводят особую породу — карагасского оленя, который отличается особой выносливостью. Местные жители рассказывают, что раньше в селе держали не меньше 600 оленей и, несмотря на проблемы с транспортной доступностью, экспортировали мясо даже в Японию.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСело Алыгджер в Иркутской области
Село Алыгджер в Иркутской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Село Алыгджер в Иркутской области
Как говорит директор Алыгджерской средней школы Людмила Болюх, в советское время традиционные тофаларские виды промыслов преподавали в школе. "Навык оленеводства теряется. Раньше его даже в школе преподавали. В будущем планируется обучать работе с кожей и мехом, которые остаются после охоты. До прошлого года был факультатив по обработке материалов, но, в основном, работали с деревом", — говорит Болюх.
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Как объясняет Болюх, многие родители сейчас начинают учить детей охоте с 12 лет - оружие в руки не дают, но показывают, как ставить петли. "Ловля животного петлей - это, по сути, варварский способ добычи. Сейчас у животного только мясо вырезают, а все остальное выкидывают. Изначально тофы использовали практически все вплоть до жилок - из них делали нитки. Рога, кожа, шкура, ничего не выбрасывалась. И были тофы, конечно, мастерами по выделке шкур. Шили одежду из этих шкур. Сейчас нужно это возрождать", - рассказывает Людмила Болюх.
Возрождают в тофаларии не только оленеводство - в Алыгджере работает дом культуры и этноцентр, где дети учатся танцевать национальные танцы и делать украшения из бисера и бересты.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСело Алыгджер в Иркутской области
Село Алыгджер в Иркутской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Село Алыгджер в Иркутской области
"В селе нет музыкальных школ и кружков, да и преподаватели практически все местные, но у тофаларов есть особенность - каллиграфический почерк, а также умение хорошо петь и рисовать", - говорит Болюх.
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Спасение языка

Тофаларский язык занесен в Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения, ЮНЕСКО, он имеет статус "на грани вымирания" - по данным ЮНЕСКО, в мире осталось лишь 40 носителей языка, оставшиеся носители - пожилые люди, язык используется редко.
Тофаларский язык сейчас есть в программе обучения средней школы в Алыгджере - у учеников второго, третьего и четвертого классов есть по одному уроку тофаларского в неделю. "У нас есть наушники, мы включаем аудио и пытаемся повторить", - говорит Болюх.
В этноцентре в Алыгджере, который расположен в здании бывшей конторы лесхоза, действует языковой клуб для взрослых. На занятия по тофаларскому приходят сами пожилые носители языка. Из-за того, что у тофаларского языка до 1988 года не было письменности, они не умеют читать и писать на родном языке. По словам руководителя по кружкам этноцентра Светланы Кангараевой, так называемые тофаларские чтения проходят каждую неделю по часу.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСело Алыгджер в Иркутской области
Село Алыгджер в Иркутской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Село Алыгджер в Иркутской области
"Тофаларский язык же сейчас не в ходу, в семьях говорят на русском. Носителей становится мало. У тофов письменности не было, взрослое население читать букварь не может. И вот два года мы преподаем чтение для взрослого населения", - рассказывает Светлана Александровна.
Пока среди жителей Алыгджера желающих вспомнить родной язык не так много, на занятия приходит по восемь-десять человек. Занятия ведет носительница языка Татьяна Николаевна Кангараева. "На занятиях тофалары вспоминают названия на своем языке предметов быта, природных явлений, пищи. Некоторые могут разговаривать на бытовом уровне", - говорит Светлана Александровна.
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Николай БулаевЮНЕСКОНижнеудинскНижнеудинский районОбщество
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