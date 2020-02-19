Экипаж Diamond Princess пока остается на судне в отдельных каютах

ТОКИО, 19 фев – РИА Новости. Команда круизного судна Команда круизного судна Diamond Princess , которое находится на карантине в Японии , пока остается на корабле, членов экипажа разместят в отдельных каютах, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

В течение 14 дней пассажиров и членов экипажа не выпускали с борта, чтобы предотвратить распространение коронавируса, который может вызвать опасную форму пневмонии. В среду карантин был снят, первые пассажиры начали покидать судно.

"Мы уделяем максимально возможное внимание обеспечению здоровья пассажиров и членов экипажа. Начиная с сегодняшнего дня и в течение трех дней круизное судно будут покидать по несколько сотен пассажиров каждый день. Что касается команды, то в зависимости от ситуации с тем, как будут покидать судно пассажиры, члены экипажа будут размещены в отдельных каютах, и за их здоровьем будет вестись наблюдение", - сказал генеральный секретарь правительства Японии.

Генеральный секретарь кабинета министров подчеркнул, что "с 5 февраля для предупреждения заражения пассажиры находились в своих каютах, были взяты анализы, в первую очередь, у пожилых людей и тех, кто жаловался на самочувствие, и они были направлены в медицинские учреждения".

Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу на слушаниях в парламенте в среду заявил, что согласно указаниям Национального института инфекционных болезней, "в течение 14 дней был обеспечен жесткий контроль, (по истечении этого срока) при условии отрицательной реакции на новый тип коронавируса и после последней проверки здоровья (тем, кто сошел с круизного лайнера) не воспрещается воспользоваться общественным транспортом". В то же время он отметил, что за ними будут наблюдать врачи по месту жительства, а также будут проводиться опросы по телефону. Он также заявил, что вопрос об экипаже будет решаться по согласованию с компанией-владельцем судна – возможно, те, кто захочет, смогут сойти на берег.

Ранее сообщалось, что 19 февраля первые 500 пассажиров круизного судна Diamond Princessс могут покинуть корабль. В то же время те, кто жил в одной каюте с заболевшими коронавирусной инфекцией, должны будут оставаться на корабле в течение 14 дней после того, как их сосед покинул каюту.

Судно Diamond Princess находится в порту Йокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля. Судно смогут покинуть пассажиры с отрицательной реакцией на новый тип коронавируса COVID-19. В настоящий момент на корабле находятся около 3 тысяч человек. Ориентировочно все пассажиры смогут покинуть судно к 21 февраля. В среду двое из 24 россиян, находящихся на судне, покинули корабль.

Всего в Японии выявлено 616 случаев заражения новым типом корнавируса. Из них 542 человека - пассажиры и члены экипажа круизного судна. Среди заразившихся новым типом коронавирусной инфекции один россиянин.