Крупнейший красноярский вуз продлил каникулы китайским студентам

КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Сибирский государственный университет в Сибирский государственный университет в Красноярске продлил каникулы для китайских студентов, которые не могут выехать из Китая из-за коронавируса , сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Студентам, которые уезжали на каникулы и остались в Китае, их продлили. Сейчас таких студентов около 20 человек. Более никаких мер мы не принимали", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что дата окончания каникул пока не определена – это будет зависеть от ситуации заболеванием в мире и запретительных мер на границе. В вузе уверили, что проблем из-за длинных каникул у студентов не будет, однако при их затягивании, возможно, будет ставиться вопрос о дистанционном обучении. Сейчас в красноярском вузе учится чуть более ста китайских студентов. Они не выезжали в Китай и свободно посещают лекции.