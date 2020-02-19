Крупнейший красноярский вуз продлил каникулы китайским студентам

КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Сибирский государственный университет в Красноярске продлил каникулы для китайских студентов, которые не могут выехать из Китая из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Студентам, которые уезжали на каникулы и остались в Китае, их продлили. Сейчас таких студентов около 20 человек. Более никаких мер мы не принимали", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что дата окончания каникул пока не определена – это будет зависеть от ситуации заболеванием в мире и запретительных мер на границе. В вузе уверили, что проблем из-за длинных каникул у студентов не будет, однако при их затягивании, возможно, будет ставиться вопрос о дистанционном обучении. Сейчас в красноярском вузе учится чуть более ста китайских студентов. Они не выезжали в Китай и свободно посещают лекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах выявлено около 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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