Беженцы покинули Идлибскую зону деэскалации по новым гумкоридорам

БДЖАРЕЗ (Сирия), 19 фев - РИА Новости. Пункты пропуска беженцев заработали на границе Идлибской зоны деэскалации в Пункты пропуска беженцев заработали на границе Идлибской зоны деэскалации в Сирии - по ним могут выйти мирные жители, желающие срочно покинуть места боевых действий.

По сообщению руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Олега Журавлёва, в Идлибской зоне деэскалации с 17 февраля на освобожденных от незаконных вооруженных формирований территориях функционируют пункты пропуска для беженцев Бджарез, Маарет-эн-Нууман и Хабит. 18 февраля через гуманитарный коридор Бджарез вышло 177 человек, Маарет-эн-Нууман - 171 человек, Хабит – 35 человек. На пунктах пропуска оборудованы места оказания неотложной медицинской помощи, предоставления питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости, организовано выделение транспорта для доставки граждан в безопасные районы, добавил Журавлев.

Пункт пропуска беженцев Бджарез расположен на трассе М-5 (Дамаск-Алеппо) практически на линии фронта. До Идлиба отсюда всего 12 километров. Всего неделю назад эта территория контролировалась боевиками. Сейчас здесь обеспечивает безопасность российская военная полиция.

Военные начеку - где-то вдалеке раздаются несколько взрывов. Были опасения, что боевики попытаются сорвать выход беженцев, который российские военные из Центра по применению сторон в ходе длительных переговоров согласовали с местными старейшинами.

В условленном месте беженцев уже ждут автобусы. Военные то и дело смотрят на часы. Томительное ожидание. Медленно текут минуты. И вот первый автобус с людьми пересекает границу между войной и миром. На каждом стекле - портреты президента Сирии Башара Асада. Это что-то вроде пропуска. Знак "не стреляйте, это свои".

Все беженцы - без багажа, пришлось бросить все имущество.

"Наш путь был сложным, многие из наших семей перебирались из одного селения в другое, прежде чем вышли…. За выход оттуда боевики требуют деньги или имущество. Кто уезжает, тот оставляет все, остается нищим", - рассказал журналистам беженец Джасми Саид.

Беженцы рассказывают, что мирных жителей в Идлибе боевики используют в качестве живого щита - не хотят отпускать, чтобы сирийская армия лишний раз не наносила удары по позициям боевиков. Для этого боевики делают все, чтобы люди не покидали город. Например - распускают небылицы, что по другую сторону фронта их ждут многочасовые допросы, тюрьма и даже пытки. На деле - беженцев ждет лишь проверка документов, которая занимает несколько минут.

"В Идлибе очень много людей, которые хотят покинуть город. Но боевики их не выпускают. Угрожают расправой. Когда мы узнали, что армия уже подошла вплотную к городу и русские будут встречать нас здесь, мы решили рискнуть. У меня трое детей, в первую очередь я думал о них", - сказал журналистам беженец Мухаммед.

В Идлибе они жили без продуктов, воды и элементарных удобств. Боевики распределяли еду прежде всего среди своих, обрекая мирных жителей фактически на голодную смерть.

"Мне нечем было кормить детей. Продукты стоят очень дорого. Одна упаковка лепешек стоит 500 лир. Все школы закрыты, дети не учатся. Больницы тоже не работают. Когда у меня заболел ребенок, я еле его выходила сама. Лекарств просто негде достать", - свидетельствует бывшая жительница Идлиба, а ныне беженка Фатима.

Сразу после выхода из зоны деэскалации беженцы могут обратиться к сирийским врачам. Сюда выстраивается длинная очередь.

В мобильном госпитале можно получить лекарства и пройти медосмотр. Почти у всех детей - хронические заболевания.

"В основном заболевания у людей, которые пришли к нам - это вирусная инфекция, острые респираторные заболевания. Много случаев с анемией из-за плохого питания. Дефицит питания", - поделился наблюдениями врач из Алеппо доктор Авар Самас.

Все беженцы, выходящие из Идлибской зоны деэскалации, получают продуктовые наборы российской гуманитарной помощи - для многих беженцев это шанс впервые за много месяцев нормально поесть. Раздачей проднаборов на пункте пропуска руководил начальник отдела ЦПВС Петр Вангели.

"Подготовлены 250 наборов - с крупой, сахаром, чаем, молочная сгущенка. Раздаем всем нуждающимся. Всем хватит. Привезли больше, чем требуется", - прокомментировал Вангели.

Между тем, по сообщению российского ЦПВС, на территории Идлбиской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 29 обстрелов. А это значит, что поток беженцев будет только нарастать. Исходя из информации, полученной в ходе переговоров с представителями с той стороны линии фронта, только через пункт пропуска Бджарез, по самым предварительным подсчетам, собираются перейти на территорию, контролируемую официальными властями Сирии, более 5000 человек.

Руководитель российского ЦПВС в САР контр-адмирал Олег Журавлёв уточнил также, что сложная ситуация сохраняется и на северо-востоке Сирии. "На фоне сложной гуманитарной обстановки и постоянных обстрелов боевиками населенных пунктов, в результате которых получают ранения и гибнут мирные жители, гражданское население северо-восточных районов Сирии, потеряв надежду на возвращение мирной жизни, массово покидает районы проживания и переходит на территорию, подконтрольную сирийскому правительству. Только через пункт пропуска Сальхиях в районе города Дейр-эз-Зор с начала 2020 года прошло около 23 тысяч сирийцев, большую часть из которых составляют семьи со стариками и детьми", - сообщил он.