В Гондурасе зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

По данным портала, 48-летняя туристка приземлилась в аэропорту Тонконтин. Она летела из Лос-Анджелеса с пересадкой в Гондурасе. Сообщается, что она недавно была на отдыхе на Тайване.

У женщины проявились такие признаки заболевания, как кашель, насморк и чихание. В связи с этим туристку направили в специализированную больницу в столице Гондураса Тегусигальпе, где она теперь находится под наблюдением.

По словам замминистра здравоохранения Нери Серрато, если результаты анализов через 48 часов подтвердят заболевание, женщину изолируют.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.