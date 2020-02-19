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В Гондурасе зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус
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РИА Новости

В Гондурасе зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

01:10 19.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Первый случай подозрения на коронавирус нового типа зарегистрирован в Гондурасе, сообщает портал Heraldo со ссылкой на органы здравоохранения.
По данным портала, 48-летняя туристка приземлилась в аэропорту Тонконтин. Она летела из Лос-Анджелеса с пересадкой в Гондурасе. Сообщается, что она недавно была на отдыхе на Тайване.
У женщины проявились такие признаки заболевания, как кашель, насморк и чихание. В связи с этим туристку направили в специализированную больницу в столице Гондураса Тегусигальпе, где она теперь находится под наблюдением.
По словам замминистра здравоохранения Нери Серрато, если результаты анализов через 48 часов подтвердят заболевание, женщину изолируют.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаГондурасВ мире
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