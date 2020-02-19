Зубастая экзотика: как теперь правильно содержать животных дома

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Отдельные положения закона "Об ответственном обращении с животными" вступили в силу 1 января 2020 года. Документ регламентирует не только выгул собак, но и запрещает держать дома некоторые виды экзотических животных. РИА Новости разбирается с нюансами нововведений.

Жизнь без жаб

Новый закон содержит в себе список из 33 видов животных, которых теперь держать дома запрещено. Правда, у хозяев экзотов, которые приобрели своих питомцев до 1 января этого года, изымать их не будут.

Посыл нововведения ясен – дома не должны жить крупные хищники и ядовитые животные, которые представляют опасность для человека. Под запретом и безобидные звери, для которых человек не может создать нормальные условия обитания, чтобы исключить их гибель.

Например, теперь обычным людям в своих домах нельзя заводить медведей, львов, тигров, ягуаров, леопардов, волков, лисиц, пум, макак, павианов, американских дикобразов, а также соколов и страусов.

Под запрет попали и 18 видов змей, в том числе кобры и питоны длиннее четырех метров, ящерицы, крокодилы, трехкоготные мягкотелые черепахи и каймановые черепахи с панцирем больше 30 сантиметров. Норма касается и тех, кто обитает в аквариуме, а именно молотоголовых акул и электрических скатов. И дополнили список несколькими видами жаб, скорпионов и пауков, включив туда все виды тарантулов, пауков-отшельников и атраксов.

Однако всех вышеперечисленных зверей можно держать в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях, океанариумах, а также специальных организациях, занимающихся реабилитацией. Запреты не относятся к содержанию сельскохозяйственных или лабораторных животных (498-ФЗ от 27.12.2018 "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Отдельно прописаны исключения по временному содержанию. Например, разрешается селить диких зверей в неволе или в искусственно созданных условиях обитания, если оно получило травму, а потом передать его в приют или специальную организацию.

И такие организации есть, например, в Москве это Центр реабилитации диких животных при Департаменте природопользования. Если вы обнаружили дикое животное, попавшее в беду, или если надо забрать дикое, декоративное или экзотическое животное, то можно позвонить по номерам: 8 (495) 531-20-55 и 8 (495) 777-77-77.

Разумеется, в случае, если вы взяли на попечение такое животное, нужно сообщить об этом в течение трех дней в территориальный орган Росприроднадзора. Похожий алгоритм касается сотрудников зоопарков, цирков, приютов и питомников, которым разрешили содержать животных на время лечения или вскармливания молодняка.

Как отметил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, в российской столице с каждым годом растет спрос на экзотических и диких животных. "Но в результате очень часты случаи, когда граждане потом этих животных выбрасывают и нам приходится забирать их в центр передержки. Это в лучшем случае, а в худшем – животные просто погибают. Не нужно также забывать, что существует нелегальный оборот – многих животных привозят контрабандным путем. Поэтому призываем всех москвичей не покупать экзотических животных. Ведь не будет спроса – не будет и предложения", – подчеркнул он.

Контактные зоопарки

Коснулись нововведения и контактных зоопарков. В соответствующей статье содержатся требования по лицензированию работы зоопарков, цирков и дельфинариев. Кроме того, запрещается функционирование контактных зоопарков и содержание животных в барах, кафе и ресторанах.

Некоторые владельцы контактных зоопарков намерены в ближайшее время переоборудовать их и ограничить доступ к питомцам. Так или иначе, до 2022 года все предприниматели, в чьих зоопарках, цирках, зоотеатрах, океанариумах и дельфинариях используются животные, должны получить лицензию.

Наказание за жестокость

С этого года обновились правила содержания домашних животных, хотя базовые нормы соответствующего закона уже действовали и ранее.

Согласно изменениям, теперь запрещено выгуливать без намордника собак потенциально опасных пород. Их список также имеется, и в него включены, в частности, амбульдог, питбульмастиф или волко-собачьи гибриды. Всего 12 пород.