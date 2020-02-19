Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T03:00+0300
https://ria.ru/20200219/1564930187.html
Зубастая экзотика: как теперь правильно содержать животных дома
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564929255_0:0:3354:1887_1036x0_80_0_0_1432686d60e1f5e77e8e3b4ba01afa6b.jpg
РИА Новости

Зубастая экзотика: как теперь правильно содержать животных дома

03:00 19.02.2020
116
© РИА Новости / Александр ВильфШлемоносный василиск в Акватеррариуме "Роев ручей" в Красноярске
Шлемоносный василиск в Акватеррариуме Роев ручей в Красноярске
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Отдельные положения закона "Об ответственном обращении с животными" вступили в силу 1 января 2020 года. Документ регламентирует не только выгул собак, но и запрещает держать дома некоторые виды экзотических животных. РИА Новости разбирается с нюансами нововведений.

Жизнь без жаб

Новый закон содержит в себе список из 33 видов животных, которых теперь держать дома запрещено. Правда, у хозяев экзотов, которые приобрели своих питомцев до 1 января этого года, изымать их не будут.
Посыл нововведения ясен – дома не должны жить крупные хищники и ядовитые животные, которые представляют опасность для человека. Под запретом и безобидные звери, для которых человек не может создать нормальные условия обитания, чтобы исключить их гибель.
Например, теперь обычным людям в своих домах нельзя заводить медведей, львов, тигров, ягуаров, леопардов, волков, лисиц, пум, макак, павианов, американских дикобразов, а также соколов и страусов.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧернобурая лисица в контактном зоопарке "Страна Енотия" в Москве
Чернобурая лисица в контактном зоопарке Страна Енотия в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Чернобурая лисица в контактном зоопарке "Страна Енотия" в Москве
Под запрет попали и 18 видов змей, в том числе кобры и питоны длиннее четырех метров, ящерицы, крокодилы, трехкоготные мягкотелые черепахи и каймановые черепахи с панцирем больше 30 сантиметров. Норма касается и тех, кто обитает в аквариуме, а именно молотоголовых акул и электрических скатов. И дополнили список несколькими видами жаб, скорпионов и пауков, включив туда все виды тарантулов, пауков-отшельников и атраксов.
© РИА Новости / Александр ВильфЗелёный, или древесный, питон в Акватеррариуме "Роев ручей" в Красноярске
Зелёный, или древесный, питон в Акватеррариуме Роев ручей в Красноярске
© РИА Новости / Александр Вильф
Зелёный, или древесный, питон в Акватеррариуме "Роев ручей" в Красноярске
Однако всех вышеперечисленных зверей можно держать в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях, океанариумах, а также специальных организациях, занимающихся реабилитацией. Запреты не относятся к содержанию сельскохозяйственных или лабораторных животных (498-ФЗ от 27.12.2018 "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
Отдельно прописаны исключения по временному содержанию. Например, разрешается селить диких зверей в неволе или в искусственно созданных условиях обитания, если оно получило травму, а потом передать его в приют или специальную организацию.
И такие организации есть, например, в Москве это Центр реабилитации диких животных при Департаменте природопользования. Если вы обнаружили дикое животное, попавшее в беду, или если надо забрать дикое, декоративное или экзотическое животное, то можно позвонить по номерам: 8 (495) 531-20-55 и 8 (495) 777-77-77.
Разумеется, в случае, если вы взяли на попечение такое животное, нужно сообщить об этом в течение трех дней в территориальный орган Росприроднадзора. Похожий алгоритм касается сотрудников зоопарков, цирков, приютов и питомников, которым разрешили содержать животных на время лечения или вскармливания молодняка.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКотенок породы британская на выставке-продаже "КоШарики Шоу" в Москве
Котенок породы британская на выставке-продаже КоШарики Шоу в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Котенок породы британская на выставке-продаже "КоШарики Шоу" в Москве
Как отметил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, в российской столице с каждым годом растет спрос на экзотических и диких животных. "Но в результате очень часты случаи, когда граждане потом этих животных выбрасывают и нам приходится забирать их в центр передержки. Это в лучшем случае, а в худшем – животные просто погибают. Не нужно также забывать, что существует нелегальный оборот – многих животных привозят контрабандным путем. Поэтому призываем всех москвичей не покупать экзотических животных. Ведь не будет спроса – не будет и предложения", – подчеркнул он.

Контактные зоопарки

Коснулись нововведения и контактных зоопарков. В соответствующей статье содержатся требования по лицензированию работы зоопарков, цирков и дельфинариев. Кроме того, запрещается функционирование контактных зоопарков и содержание животных в барах, кафе и ресторанах.
Некоторые владельцы контактных зоопарков намерены в ближайшее время переоборудовать их и ограничить доступ к питомцам. Так или иначе, до 2022 года все предприниматели, в чьих зоопарках, цирках, зоотеатрах, океанариумах и дельфинариях используются животные, должны получить лицензию.

Наказание за жестокость

С этого года обновились правила содержания домашних животных, хотя базовые нормы соответствующего закона уже действовали и ранее.
Согласно изменениям, теперь запрещено выгуливать без намордника собак потенциально опасных пород. Их список также имеется, и в него включены, в частности, амбульдог, питбульмастиф или волко-собачьи гибриды. Всего 12 пород.
Альпаки в контактном зоопарке
10 января, 03:19
В Госдуме заявили о снижении количества контактных зоопарков в ТЦ
Впрочем, заводя привычных котиков и хомячков дома, важно помнить, что осталась в силе ответственность за жестокое обращение с животным, которое могло привести к его гибели или причинить увечья. В зависимости от степени деяния наказание может составлять от десятков тысяч рублей до тюремного срока до трех лет.
000000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Вид на Берлин
Ленобласть намерена расширить присутствие на немецком рынке
Депутаты рассмешили Володина идеей транслировать заседания Госдумы в места для размышлений
Володина насмешила идея трансляции заседаний в "места для размышлений"
Детеныш тюленя
В Приморье в морском заповеднике получили кадры родов тюленя ларги
Телеканал Россия 24 в эфире перечислит имена погибших в Великой Отечественной войне
"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
Карта Мир банка Новикомбанк c отечественными чип-модулями
Новикомбанк начал выпуск карт "Мир" c отечественными чип-модулями
Вывеска на офисе компании Петробрас
Бразильский суд приостановил увольнения сотрудников Petrobras
Сотрудник ФСБ России
В Москве задержали семерых исламистов из "Таблиги Джамаат"*
Табличка на здании компании Роснефть
"Роснефть" не преследует политические цели в Венесуэле
Мужчина работает в технопарке Горизонт в Москве
Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил о возможных отменах авиарейсов в Риме из-за тумана
Ноутбук
Китайским студентам ВГУЭС организовали обучение в дистанционном режиме
Стенд федерального агентства воздушного транспорта
Путин упразднил избыточные процедуры по лицензированию авиаперевозок
Граждане КНР во время прохождения пограничного контроля
Гражданам Китая временно ограничат въезд в Россию
Самолет Bombardier Q400 NextGen
Самолет компании AirBaltic совершил аварийную посадку в аэропорту Риги
Глава Международного Агентства Суверенного Развития (МАСР) Константин Малофеев
Всероссийский съезд общества "Двуглавый Орел" пройдет 22 февраля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51Ученые впервые обнаружили молекулярный кислород в другой галактике
14:50Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
14:50"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
14:50Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
14:49Путин пообщался с жителями Петербурга
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семерых исламистов из "Таблиги Джамаат"*
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
14:43Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян
14:43Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
14:40Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями
14:38Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
14:38В Сочи при пожаре в жилом доме пострадал один человек
14:38СК в Приморье поощрил девочку, которая спасла брата из горящего дома
14:37Во Владивостоке локализовали пожар на складе с овощами
14:36Попова поблагодарила санаторий в Тюмени за организацию карантина
14:36В ЛНР призвали ОБСЕ дать объективную оценку обстрелам со стороны ВСУ
14:35Жителя Чувашии, угрожавшего полицейскому топором, осудили условно
14:35На Урале вернули на доследование дело о посылке с лекарствами из ЕС
14:34Минтранс может запретить слушать музыку в транспорте без наушников
Лента новостейМолния