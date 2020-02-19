Город, где встречаются Европа и Азия. Что нельзя пропустить в Стамбуле

Топкапы — главный дворец Османской империи до середины XIX века, его название переводится как "Пушечные ворота". Каждый раз, когда один из 25 султанов, живших здесь с 1478 года, выезжал из своей резиденции, было принято стрелять из пушки.

Век назад Топкапы превратили в музей — один из самых больших по площади в мире. Там выставлено свыше 65 тысяч экспонатов (считается, что это десятая часть коллекции), в том числе — меч и плащ пророка Мухаммеда.

"Там в сокровищнице такие бриллианты, драгоценности, что может позавидовать английская королева! Точно не хуже, чем в Тауэре, — рассказывает туристка Татьяна Никитина из Москвы. — Еще поражает, сколько у султана было наложниц".

Татьяна рекомендует посмотреть в саду на тюльпаны, по форме напоминающие знаменитые стаканчики для чая.

"Кстати, турки считают, что именно здесь, а не в Голландии, родина этих цветов", — добавляет Татьяна.

А еще в Топкапы происходили события, показанные в сериале "Великолепный век". Правда, сам фильм снимали в специально построенном павильоне, где в точности воссоздали интерьеры дворца, гарема и прочих сооружений.