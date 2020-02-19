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Туризм
2020-02-19T08:10+0300
https://ria.ru/20200219/1564917289.html
Город, где встречаются Европа и Азия. Что нельзя пропустить в Стамбуле
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564924280_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_db9c86c88d622bd50df6bdaf8c915152.jpg
РИА Новости

Город, где встречаются Европа и Азия. Что нельзя пропустить в Стамбуле

08:00 19.02.2020 (обновлено: 08:10 19.02.2020)
3231
В Стамбуле смешались Восток и Запад, Азия и Европа. Одного визита сюда недостаточно, чтобы узнать город как следует. Кроме возможности окунуться в многоголосие восточных базаров и оценить высокий уровень сервиса в туристических районах, Стамбул предлагает гостям обширную культурную программу: только музеев здесь около семидесяти, а дворцов — полтора десятка. О главных достопримечательностях крупнейшего города Турции — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет (названа по имени правителя, повелевшего ее построить), на берегу Мраморного моря — символ города.

В архитектуре этого величественного здания объединены два стиля — классический османский и византийский.

По легенде, Ахмет I приказал возвести четыре минарета (стандартное количество), но мастер что-то напутал и построил шесть. Это объявили святотатством. Дело в том, что раньше столько было только у Аль-Харам в Мекке — там пришлось построить еще одну башню.

Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
1 из 15

Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет (названа по имени правителя, повелевшего ее построить), на берегу Мраморного моря — символ города.

В архитектуре этого величественного здания объединены два стиля — классический османский и византийский.

По легенде, Ахмет I приказал возвести четыре минарета (стандартное количество), но мастер что-то напутал и построил шесть. Это объявили святотатством. Дело в том, что раньше столько было только у Аль-Харам в Мекке — там пришлось построить еще одну башню.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
© Фото : Pixabay / falco

Стены и потолок Султанахмет декорированы белыми и голубыми керамическими изразцами (отсюда и второе название мечети). Купол и полукупола украшает арабская вязь — суры из Корана и изречения пророка Мухаммеда.

По исламской традиции, изображать людей и животных запрещено, поэтому в орнаменте храма используются только растительные и абстрактные мотивы.

Потолок Голубой мечети в Стамбуле
2 из 15

Стены и потолок Султанахмет декорированы белыми и голубыми керамическими изразцами (отсюда и второе название мечети). Купол и полукупола украшает арабская вязь — суры из Корана и изречения пророка Мухаммеда.

По исламской традиции, изображать людей и животных запрещено, поэтому в орнаменте храма используются только растительные и абстрактные мотивы.

© Фото : Pixabay / falco
CC BY-SA 3.0 / Arild Vågen /

Прямо напротив Султанахмет — собор Святой Софии (Айя-София). Это бывший византийский храм, который успел побывать мечетью (отсюда минареты), а потом стать музеем. Более тысячи лет — до постройки собора Святого Петра в Риме — эта церковь из списка всемирного наследия ЮНЕСКО была самой большой в христианском мире.

Собор Святой Софии в Стамбуле
3 из 15

Прямо напротив Султанахмет — собор Святой Софии (Айя-София). Это бывший византийский храм, который успел побывать мечетью (отсюда минареты), а потом стать музеем. Более тысячи лет — до постройки собора Святого Петра в Риме — эта церковь из списка всемирного наследия ЮНЕСКО была самой большой в христианском мире.

CC BY-SA 3.0 / Arild Vågen /
© Фото : Pixabay / Filip Filipović

Купольная крыша собора считалась шедевром архитектурной мысли своего времени. Турецкие исследователи раскрыли один из секретов: строители добавляли в раствор экстракт листьев ясеня — для прочности.

Стены Айя-Софии украшены мозаикой. На колоннах и балюстрадах — более 70 славянских надписей, а на мраморных парапетах — скандинавские руны.

Интерьер собора Святой Софии в Стамбуле
4 из 15

Купольная крыша собора считалась шедевром архитектурной мысли своего времени. Турецкие исследователи раскрыли один из секретов: строители добавляли в раствор экстракт листьев ясеня — для прочности.

Стены Айя-Софии украшены мозаикой. На колоннах и балюстрадах — более 70 славянских надписей, а на мраморных парапетах — скандинавские руны.

© Фото : Pixabay / Filip Filipović
© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür

Сулеймание, построенная в середине XVI века, — вторая по величине мечеть Стамбула. Тут одновременно могут молиться пять тысяч верующих, а в Голубой — в два раза больше.

Вместе с примыкающими зданиями бань, медресе (религиозных школ), кухонь, библиотек, больниц и обсерватории храм образует комплекс размером с городской квартал.

Мечеть Сулеймание в Стамбуле
5 из 15

Сулеймание, построенная в середине XVI века, — вторая по величине мечеть Стамбула. Тут одновременно могут молиться пять тысяч верующих, а в Голубой — в два раза больше.

Вместе с примыкающими зданиями бань, медресе (религиозных школ), кухонь, библиотек, больниц и обсерватории храм образует комплекс размером с городской квартал.

© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür
© Фото : Pixabay / Waldo Miguez

Топкапы — главный дворец Османской империи до середины XIX века, его название переводится как "Пушечные ворота". Каждый раз, когда один из 25 султанов, живших здесь с 1478 года, выезжал из своей резиденции, было принято стрелять из пушки.

Век назад Топкапы превратили в музей — один из самых больших по площади в мире. Там выставлено свыше 65 тысяч экспонатов (считается, что это десятая часть коллекции), в том числе — меч и плащ пророка Мухаммеда.

"Там в сокровищнице такие бриллианты, драгоценности, что может позавидовать английская королева! Точно не хуже, чем в Тауэре, — рассказывает туристка Татьяна Никитина из Москвы. — Еще поражает, сколько у султана было наложниц".

Татьяна рекомендует посмотреть в саду на тюльпаны, по форме напоминающие знаменитые стаканчики для чая.

"Кстати, турки считают, что именно здесь, а не в Голландии, родина этих цветов", — добавляет Татьяна.

А еще в Топкапы происходили события, показанные в сериале "Великолепный век". Правда, сам фильм снимали в специально построенном павильоне, где в точности воссоздали интерьеры дворца, гарема и прочих сооружений.

Дворец Топкапы в Стамбуле
6 из 15

Топкапы — главный дворец Османской империи до середины XIX века, его название переводится как "Пушечные ворота". Каждый раз, когда один из 25 султанов, живших здесь с 1478 года, выезжал из своей резиденции, было принято стрелять из пушки.

Век назад Топкапы превратили в музей — один из самых больших по площади в мире. Там выставлено свыше 65 тысяч экспонатов (считается, что это десятая часть коллекции), в том числе — меч и плащ пророка Мухаммеда.

"Там в сокровищнице такие бриллианты, драгоценности, что может позавидовать английская королева! Точно не хуже, чем в Тауэре, — рассказывает туристка Татьяна Никитина из Москвы. — Еще поражает, сколько у султана было наложниц".

Татьяна рекомендует посмотреть в саду на тюльпаны, по форме напоминающие знаменитые стаканчики для чая.

"Кстати, турки считают, что именно здесь, а не в Голландии, родина этих цветов", — добавляет Татьяна.

А еще в Топкапы происходили события, показанные в сериале "Великолепный век". Правда, сам фильм снимали в специально построенном павильоне, где в точности воссоздали интерьеры дворца, гарема и прочих сооружений.

© Фото : Pixabay / Waldo Miguez
© Фото : Pixabay / olafpictures

Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя (так назывался Стамбул, когда был столицей Византийской империи). Здание 532 года находится рядом с собором Святой Софии.

Воду в Базилику доставляли по акведукам из источников Белградского леса, расположенного в 19 километрах от города. Запасы формировали на случай засухи или осады города.

Внешне строение напоминает дворец: сводчатый потолок поддерживается 336-ю восьмиметровыми колоннами. Все они — из разных античных храмов, потому различаются сортами мрамора и обработкой.

"Цистерна Базилика — как машина времени. Попадаешь туда — и оказываешься в древнем городе, — делится впечатлениями туристка Светлана Садкова из Москвы. — Там еще такая мягкая подсветка, будто свечи горят и отражаются в воде, где плавают огромные рыбы. Помещение кажется безразмерным".

В Цистерне проходили съемки одного из эпизодов фильма о Джеймсе Бонде. А еще американский писатель Дэн Браун сделал Базилику одним из основных мест действия в романе "Инферно".

Цистерна Базилика в Стамбуле
7 из 15

Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя (так назывался Стамбул, когда был столицей Византийской империи). Здание 532 года находится рядом с собором Святой Софии.

Воду в Базилику доставляли по акведукам из источников Белградского леса, расположенного в 19 километрах от города. Запасы формировали на случай засухи или осады города.

Внешне строение напоминает дворец: сводчатый потолок поддерживается 336-ю восьмиметровыми колоннами. Все они — из разных античных храмов, потому различаются сортами мрамора и обработкой.

"Цистерна Базилика — как машина времени. Попадаешь туда — и оказываешься в древнем городе, — делится впечатлениями туристка Светлана Садкова из Москвы. — Там еще такая мягкая подсветка, будто свечи горят и отражаются в воде, где плавают огромные рыбы. Помещение кажется безразмерным".

В Цистерне проходили съемки одного из эпизодов фильма о Джеймсе Бонде. А еще американский писатель Дэн Браун сделал Базилику одним из основных мест действия в романе "Инферно".

© Фото : Pixabay / olafpictures
© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür

Галатский мост через бухту Золотой Рог — двухъярусный. На первом — прогулочная зона и рестораны, на втором — автомобильное и трамвайное движение.

"Мост соединяет старую часть Стамбула с новой — там находятся рыбный базар и рестораны, где готовят блюда из свежих морепродуктов", — объясняет Татьяна Никитина.

Галатский мост в Стамбуле, Турция
8 из 15

Галатский мост через бухту Золотой Рог — двухъярусный. На первом — прогулочная зона и рестораны, на втором — автомобильное и трамвайное движение.

"Мост соединяет старую часть Стамбула с новой — там находятся рыбный базар и рестораны, где готовят блюда из свежих морепродуктов", — объясняет Татьяна Никитина.

© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Галатскую башню видно почти из любой точки в центре города. Она возвышается на 140 метров над уровнем моря и считается одним из символов Стамбула.

Сооружение, датированное 1348 годом и появившееся на месте старого маяка, — творение рук генуэзцев, отбивших этот район у византийцев. Христова башня, как назвали ее строители, стала Галатской во времена Османской империи.

В середине XVII века с нее прыгнул ученый Хезарфен Ахмет Челеби. Эта история не трагическая — смельчак просто испытывал самодельные крылья. Хезарфен перелетел через Босфор и приземлился в азиатской части города.

Сейчас внутри башни — ресторан, ночной клуб и смотровая площадка.

Вид на Стамбул через пролив Босфор
9 из 15

Галатскую башню видно почти из любой точки в центре города. Она возвышается на 140 метров над уровнем моря и считается одним из символов Стамбула.

Сооружение, датированное 1348 годом и появившееся на месте старого маяка, — творение рук генуэзцев, отбивших этот район у византийцев. Христова башня, как назвали ее строители, стала Галатской во времена Османской империи.

В середине XVII века с нее прыгнул ученый Хезарфен Ахмет Челеби. Эта история не трагическая — смельчак просто испытывал самодельные крылья. Хезарфен перелетел через Босфор и приземлился в азиатской части города.

Сейчас внутри башни — ресторан, ночной клуб и смотровая площадка.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
© Фото : Pixabay / ilknurcan

Уличных котов тоже можно назвать визитной карточкой Стамбула. Чаще всего они бездомные, но местные жители кормят животных, ласкают и оберегают от неприятностей. Рыбаки делятся уловом, а местные кафе в конце дня — ужином.

Кошкам разрешено находиться в мечети и присутствовать при молитве. По легенде, эти животные всегда попадают в рай, а значит, могут рассказать Аллаху о людях, сделавших им добро.

Стамбульские кошки
10 из 15

Уличных котов тоже можно назвать визитной карточкой Стамбула. Чаще всего они бездомные, но местные жители кормят животных, ласкают и оберегают от неприятностей. Рыбаки делятся уловом, а местные кафе в конце дня — ужином.

Кошкам разрешено находиться в мечети и присутствовать при молитве. По легенде, эти животные всегда попадают в рай, а значит, могут рассказать Аллаху о людях, сделавших им добро.

© Фото : Pixabay / ilknurcan
© Фото : Pixabay / POLAT DÖVER

Гранд-базар — один из крупнейших крытых рынков в мире. На 66 улицах расположено более четырех тысяч магазинов, куда ежедневно приходит более полумиллиона посетителей. Там — ювелирные изделия, антиквариат, кожа, текстиль, ковры, сувениры, изделия из керамики и дерева. Есть рестораны, мечети, жилые дома и даже кладбище. До середины XIX века на Гранд-базаре торговали рабами.

"Я купила там полкило кораллов за 50 долларов", — вспоминает Татьяна Никитина.

Гранд-базар в Стамбуле
11 из 15

Гранд-базар — один из крупнейших крытых рынков в мире. На 66 улицах расположено более четырех тысяч магазинов, куда ежедневно приходит более полумиллиона посетителей. Там — ювелирные изделия, антиквариат, кожа, текстиль, ковры, сувениры, изделия из керамики и дерева. Есть рестораны, мечети, жилые дома и даже кладбище. До середины XIX века на Гранд-базаре торговали рабами.

"Я купила там полкило кораллов за 50 долларов", — вспоминает Татьяна Никитина.

© Фото : Pixabay / POLAT DÖVER
© Фото : Pixabay / falco

Восточные сладости — один из самых популярных сувениров из Турции.

Самые известные — пахлава (или баклава), рахат-лукум, халва, пастила и нуга.

Базар в Стамбуле
12 из 15

Восточные сладости — один из самых популярных сувениров из Турции.

Самые известные — пахлава (или баклава), рахат-лукум, халва, пастила и нуга.

© Фото : Pixabay / falco
© Фото : Pixabay / TuendeBede

Турецкие фонарики из стеклянной мозаики — настольные, напольные, подвесные — также можно найти в сувенирных лавках Гранд-базара.

Турецкие фонарики
13 из 15

Турецкие фонарики из стеклянной мозаики — настольные, напольные, подвесные — также можно найти в сувенирных лавках Гранд-базара.

© Фото : Pixabay / TuendeBede
© Фото : Pixabay / Konevi

"Миниатюрк" (Miniatürk) — парк миниатюр на берегу залива Золотой Рог. Тут — более 130 копий главных достопримечательностей Турции и других стран в масштабе 1:25. Еще есть Музей хрусталя, рестораны и кафе, сувенирные лавки и игровые площадки.

Парк Миниатюрк в Стамбуле
14 из 15

"Миниатюрк" (Miniatürk) — парк миниатюр на берегу залива Золотой Рог. Тут — более 130 копий главных достопримечательностей Турции и других стран в масштабе 1:25. Еще есть Музей хрусталя, рестораны и кафе, сувенирные лавки и игровые площадки.

© Фото : Pixabay / Konevi
© Фото : Pixabay / Bedirhan Kaya

Эмирган — один из крупнейших парков Стамбула. Ежегодно в апреле здесь проводится фестиваль тюльпанов, когда одновременно высаживают сотни луковиц.

Парк Эмирган в Стамбуле
15 из 15

Эмирган — один из крупнейших парков Стамбула. Ежегодно в апреле здесь проводится фестиваль тюльпанов, когда одновременно высаживают сотни луковиц.

© Фото : Pixabay / Bedirhan Kaya
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