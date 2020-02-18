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Политолог не считает позицию Додика призывом к реальному разделу БиГ
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РИА Новости

Политолог не считает позицию Додика призывом к реальному разделу БиГ

16:30 18.02.2020 (обновлено: 22:45 18.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМилорад Додик
Милорад Додик
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Заявление члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорада Додика о рассмотрении выхода Республики Сербской из состава БиГ не стоит рассматривать как реальный призыв к разделу страны, но как попытку давления на оппонентов в Сараево, заявил РИА Новости экс-министр по правам человека и бывший министр по гражданским делам БиГ, политолог Златко Хаджидедич.
В понедельник скупщина (заксобрание) Республики Сербской (РС БиГ) в Баня-Луке до поздней ночи обсуждала решение Конституционного суда (КС БиГ) о контроле сельхозугодий республики Сербской центральными властями в Сараево. Свое выступление экс-президент РС БиГ начал с фразы на английском "до свидания БиГ, добро пожаловать РСкзит (выход Республики Сербской из состава страны)" и предложил депутатам рассмотреть ситуацию под этим углом.
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додика общается с журналистами после голосования на референдуме. 25 сентября 2016
Вчера, 17:55Акценты
Бег из БиГ. Республика Сербская хочет устроить себе "exit"Босния и Герцеговина сшита по лекалам Дейтонского соглашения, а будто по роману Мэри Шелли. Написанное в 1995 году под диктовку Запада соглашение заменяет стране конституцию. А всем известно, какая конституция у "детища" Франкенштейна.
Сербские парламентарии приняли в конце обсуждения документ, первым пунктом которого подтвердили приверженность нынешнему госустройству БиГ согласно мирному Дейтонскому соглашению 1995 года. При этом они потребовали исключения иностранных судей из става КС и бойкоте до того времени работы совместных органов власти.
"Речь идет о наработанном механизме давления, которым охотно пользуются политики в Баня-Луке и Сараево, а именно правящие сербский Союз независимых социал-демократов (СНСД) и бошняцкая Партия демократического действия (SDA). Настоящая сецессия (раздел страны) была бы против международного права и напрямую бы нарушила международных договор в Дейтоне, что повлекло бы серьезные последствия", - заявил экс-министр и доктор политических наук агентству.
"Но международному праву не противоречил бы паралич органов власти БиГ, и это не было бы нарушением Дейтонского соглашения. Это то, что пытается сделать господин Додик, и в этом у него есть поддержка из Белграда, что подтверждает меморандум Сербской академии наук, который допускает паралич общих госструктур", - отметил Хаджидедич.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
13 февраля, 21:23
Член президиума БиГ от сербов пообещал "развалить" интеграцию в НАТО
По его словам, в результате "функционировать смогут только структуры энтитетов" - хорватско-мусульманской Федерации БиГ и Республики Сербской.
Додик в феврале пообещал "развалить все, что связано с интеграцией страны в НАТО". Президиум (коллективный глава государства) в ноябре 2019 года принял программу реформ БиГ, которая, по мнению сербской оппозиции, "запускает план действий по членству БиГ в НАТО (MAP)" вопреки тому, что парламент Республики Сербской подписал резолюцию о военном нейтралитете.
Босния и Герцеговина 21 ноября 2019 года отметила 24-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек.
Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.
Памятник мультикультурному человеку и собор Рождества Пресвятой Богородицы в городе Сараево
25 ноября 2019, 17:18
В президиуме Боснии и Герцеговины поспорили о дне государственности
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Милорад ДодикНАТОБосния и ГерцеговинаБелград (город)В мире
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