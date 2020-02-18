Политолог не считает позицию Додика призывом к реальному разделу БиГ

БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Заявление члена президиума Заявление члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорада Додика о рассмотрении выхода Республики Сербской из состава БиГ не стоит рассматривать как реальный призыв к разделу страны, но как попытку давления на оппонентов в Сараево, заявил РИА Новости экс-министр по правам человека и бывший министр по гражданским делам БиГ, политолог Златко Хаджидедич.

В понедельник скупщина (заксобрание) Республики Сербской (РС БиГ) в Баня-Луке до поздней ночи обсуждала решение Конституционного суда (КС БиГ) о контроле сельхозугодий республики Сербской центральными властями в Сараево. Свое выступление экс-президент РС БиГ начал с фразы на английском "до свидания БиГ, добро пожаловать РСкзит (выход Республики Сербской из состава страны)" и предложил депутатам рассмотреть ситуацию под этим углом.

Сербские парламентарии приняли в конце обсуждения документ, первым пунктом которого подтвердили приверженность нынешнему госустройству БиГ согласно мирному Дейтонскому соглашению 1995 года. При этом они потребовали исключения иностранных судей из става КС и бойкоте до того времени работы совместных органов власти.

"Речь идет о наработанном механизме давления, которым охотно пользуются политики в Баня-Луке и Сараево, а именно правящие сербский Союз независимых социал-демократов (СНСД) и бошняцкая Партия демократического действия (SDA). Настоящая сецессия (раздел страны) была бы против международного права и напрямую бы нарушила международных договор в Дейтоне, что повлекло бы серьезные последствия", - заявил экс-министр и доктор политических наук агентству.

"Но международному праву не противоречил бы паралич органов власти БиГ, и это не было бы нарушением Дейтонского соглашения. Это то, что пытается сделать господин Додик, и в этом у него есть поддержка из Белграда, что подтверждает меморандум Сербской академии наук, который допускает паралич общих госструктур", - отметил Хаджидедич.

По его словам, в результате "функционировать смогут только структуры энтитетов" - хорватско-мусульманской Федерации БиГ и Республики Сербской.

Додик в феврале пообещал "развалить все, что связано с интеграцией страны в НАТО". Президиум (коллективный глава государства) в ноябре 2019 года принял программу реформ БиГ, которая, по мнению сербской оппозиции, "запускает план действий по членству БиГ в НАТО (MAP)" вопреки тому, что парламент Республики Сербской подписал резолюцию о военном нейтралитете.

Босния и Герцеговина 21 ноября 2019 года отметила 24-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек.